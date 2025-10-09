به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به مناسبت روز جهانی کودک و در رثای کودکان شهید فلسطینی در نوار غزه، بیانیهای صادر کرد.
متن پیام حجتالاسلام والمسلمین ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به شرح زیر است:
در آستانهی روز جهانی کودک، در حالی که ملتها و دولتها در گوشهوکنار جهان به بزرگداشت جایگاه کودکی، معصومیت و آیندهسازی این قشر ارزشمند میپردازند، قلبهای آزادگان جهان در سوگ هزاران کودک بیگناه فلسطینی، بهویژه در غزه، غرق اندوه است.
روزی که باید سرشار از لبخند، نشاط و امید باشد، امروز در غزه با صدای انفجار، گریهی یتیمان و آه مادران داغدیده درهم آمیخته است.
کودکان غزه، که باید در آغوش گرم خانواده و زیر سقف امن خانه، رؤیاهای خود را پرورش دهند، ماههاست که زیر آوارها و در میان دود و آتش، در جستوجوی لقمهای نان و جرعهای آب ، با مرگ دست و پنجه نرم می کنند.
بسیاری از آنان دیگر در میان ما نیستند؛ به شهادت رسیدهاند تنها به جرمزندگی در سرزمین مادریشان ، فلسطین. این فاجعهی انسانی، وجدان جهان را به چالشی عمیق فرا میخواند.
در شرایطی که کودکان جهان در روز جهانی کودک آرزوهای خود را با رنگ و بازی به تصویر میکشند، کودکان غزه در حسرت یک وعده غذای ساده، در سایهی بمبارانهای وحشیانه، در ویرانه ها پناه میگیرند. کودک غزهلحظه ای از صدای موشکها و پهپادهای مرگآور دشمن صهیونیستی در امان نیستند. در برابر چشمان جهانیان، نسلی از کودکان در حال نابودی است؛ نسلی که میتوانست آیندهای روشن برای منطقه و جهان به ارمغان آورد.
سکوت و بیعملی جامعهی جهانی در برابر این جنایتها، ننگی است که بر پیشانی تمدن مدرن سنگینی میکند. این سکوت، معنایی جز همدستی با جنایتکاران ندارد. از این رو، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ضمن ابراز همدردی با مردم مظلوم فلسطین و بهویژه کودکان داغدیده و بازماندگان جنگ غزه، از سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) میخواهد که از موضع سکوت و بیطرفی ظاهری خارج شده و با اقداماتی عملی و فوری، از تداوم نسلکشی کودکان در غزه جلوگیری کنند.
حمایت واقعی از حقوق کودک، زمانی معنا دارد که شامل کودکان فلسطینی نیز شود، نه آنکه در برابر ریخته شدن خون آنان، نهادهای جهانی چشم فروبندند.
از دولتهای مستقل و ملتهای آزاده جهان میخواهیم تا در این روز، بهجای جشنهای نمادین، صدای مظلومیت کودکان غزه باشند. خروش ملتها، نماد و نمودی از وجدان بیدار بشریت است؛ فریادی که باید دیوارهای سکوت را در هم بشکند و وجدانهای خفته را بیدار سازد.
مردمان دنیا باید با اعتراضات مدنی، فعالیتهای رسانهای و اقدامات انساندوستانه، خواستار پایان فوری محاصرهی غزه، ارسال کمکهای بشردوستانه و مجازات عاملان این جنایتها شوند.
روز جهانی کودک، تنها زمانی معنای واقعی خواهد یافت که هیچ کودکی در هیچ نقطهای از جهان از حق حیات، امنیت و صلح محروم نباشد و این رسالتی است که بر دوش همهی ماست: رهبران، نهادها، دولتها و مردم. بیایید در این روز، به جای شعار، با عمل و تعهد انسانی، به کودکان غزه بگوییم: شما تنها نیستید، وجدان بشری نمرده است.
محمدمهدی ایمانیپور
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
