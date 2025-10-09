مرگ آخرین چهره برجسته وهابیت در عربستان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه تلگراف در گزارشی با تیتر «او تندرو بود و آخرین چهره بزرگ وهابی در عربستان» درباره شیخ عبدالعزیز آلالشیخ مفتی پیشین عربستان نوشت و تحلیلی انتقادی از وهابیتی ارائه کرد که دههها بر جامعه عربستان حاکم بود و بر مردم آن تحمیل شده بود.
این روزنامه اماراتی–بریتانیایی نوشت: درگذشت مفتی عربستان، پایانی بر دورهای از سختگیری و تندروی دینی است که از زمان تأسیس این کشور بر زندگی عمومی سایه افکنده بود. تلگراف افزود: عبدالعزیز آلالشیخ، که از نسل محمد بن عبدالوهاب است، از تأثیرگذارترین شخصیتها در تثبیت تفکر افراطی و وهابی در عربستان به شمار میرفت.
در این گزارش همچنین آمده است که مواضع جنجالی مفتی — از جمله دعوت او به تخریب کلیساها — به نمادی از وهابیت تبدیل شد و به گسترش تروریسم دامن زد. تلگراف یادآور شد که اظهارات خصمانه او علیه دیگر مذاهب اسلامی، بهویژه شیعیان، در تشدید شکافهای فرقهای در منطقه نقش داشته است.
در بُعد سیاسی نیز این روزنامه نوشت: تلگراف میان درگذشت مفتی و کاهش نفوذ جریان مذهبی تندرو در دوران محمد بن سلمان ارتباط برقرار کرده و آن را بخشی از سیاست ولیعهد دانسته است که هدفش محدود کردن قدرت روحانیون و گشودن فضای اجتماعی عربستان است، هرچند به بهای کنار گذاشتن اصول دینی و ارزشهای سنتی جامعه محافظهکار.
در پایان گزارش آمده است که با پایان یک قرن از حاکمیت وهابیت، دوران جدیدی از گشایش اجتماعی در عربستان آغاز شده، اما این گشایش نگرانیهایی را نیز برانگیخته است؛ زیرا به گفته تلگراف، سوءمدیریت این تغییرات میتواند پیامدهای خطرناکی برای جامعه سعودی در پی داشته باشد.
