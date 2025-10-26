نخستین واکنش مفتی جدید عربستان پس از انتصاب رسمی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ صالح الفوزان مفتی جدید عربستان سعودی در نخستین اظهارنظر خود پس از انتصاب از حمایت و پشتیبانی سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولی‌عهد از نهاد افتاء کشور قدردانی کرد.

الفوزان در سخنانی با تأکید بر اینکه «هیئت علمای بزرگ» و «کمیته دائمی فتوا» نقش مهمی در روشنگری دینی جامعه ایفا می‌کنند، گفت: این نهادها مأموریتی بزرگ در آگاهی‌بخشی به مردم نسبت به امور دینی دارند، چنان‌که خداوند فرموده است: از اهل ذکر بپرسید اگر نمی‌دانید.

او همچنین از خدمات شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد آل‌الشیخ مفتی پیشین عربستان سعودی، تمجید کرد و افزود: او تا آخرین روزهای عمر خود با اخلاص و درایت در سمت مفتی عام و رئیس هیئت علمای بزرگ خدمت کرد. از خداوند برای او مغفرت، رحمت و جایگاهی والا در بهشت مسئلت دارم.

چند روز پیش، ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی با صدور فرمانی شیخ صالح الفوزان را به عنوان مفتی عام این کشور، منصوب کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸