انتصاب شیخ صالح الفوزان به عنوان مفتی اعظم عربستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی، امروز چهارشنبه با صدور فرمانی سلطنتی، شیخ دکتر صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان را به سمت مفتی اعظم پادشاهی عربستان سعودی منصوب کرد.

براساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، در متن این فرمان آمده است: براساس پیشنهاد ولیعهد، شاهزاده محمد بن سلمان، شیخ دکتر صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان به عنوان مفتی اعظم پادشاهی عربستان سعودی، رئیس هیئت علمای ارشد و رئیس اداره کل تحقیقات علمی و افتاء با مرتبه وزیر منصوب می‌شود.

این انتصاب پس از درگذشت شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد آل‌الشیخ، مفتی پیشین عربستان سعودی و رئیس هیئت علمای ارشد، در ماه سپتامبر گذشته صورت گرفت.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸