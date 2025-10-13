خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در دنیای امروز که مسئولیت‌پذیری اجتماعی به یکی از مهم‌ترین موضوعات تبدیل شده، اسلام با نگاهی عمیق و جامع به این مفهوم، راهکارهایی بی‌نظیر ارائه می‌دهد. اما چگونه یک فرد دیندار می‌تواند به جامعه‌ای پاسخگو تبدیل شود؟ در این مطلب، به سفری در دل آموزه‌های اسلامی خواهیم رفت تا نقش دین در ساختن جامعه‌ای مسئولیت‌پذیر را کشف کنیم. آماده‌اید؟



۱. مفهوم مسئولیت در قرآن؛ پاسخ‌گویی در برابر خدا و خلق

قرآن کریم بارها بر این حقیقت تأکید کرده است که هیچ‌کس از دایره‌ی مسئولیت خارج نیست: «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ» (صافات/۲۴).

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌گوید: انسان تنها نسبت به اعمال شخصی خود پاسخگو نیست، بلکه در برابر آثار اجتماعی کردار خویش نیز مسئول است (۱).

در آیه‌ی دیگر آمده است: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ... فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا» (مائده/۳۲). این تعبیر نشان می‌دهد که در منطق الهی، هر عمل فردی، بازتابی اجتماعی دارد.

به تعبیر آیت‌الله جوادی آملی، «انسان در نگاه قرآن، موجودی است که در شبکه‌ای از وظایف متقابل زندگی می‌کند؛ نه تنها در برابر خدا، بلکه در برابر جامعه نیز حساب‌رس است» (۲).

مسئولیت در اسلام یعنی فهم ارتباط میان عمل فردی و سلامت جمعی؛ یعنی باور به اینکه بی‌تفاوتی نیز گناهی اخلاقی است.

۲. پیامبر اکرم(ص)؛ الگوی مسئولیت‌مداری و عدالت اجتماعی

رسول اکرم(ص) نه‌تنها معلم اخلاق، بلکه معمار جامعه‌ی مسئول بود. ایشان فرمود: «کُلُّکُمْ راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ»؛ همه‌ی شما چوپانید و در برابر رعیت خود مسئولید (۳).

این حدیث، هسته‌ی اخلاق اجتماعی اسلام است: هیچ جایگاه و حرفه‌ای از مسئولیت معاف نیست.

امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر، مسئولیت را عین عدالت می‌داند: «إِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا یَسْتَصْلِحُونَ بِإِمَامٍ عَادِلٍ» (۴).

در این نگاه، زمامدار، کارگر، پدر و معلم همگی در زنجیره‌ای از پاسخ‌گویی قرار دارند. اسلام میان قدرت و مسئولیت پیوند ناگسستنی برقرار می‌کند؛ هر کس سهمی از اختیار دارد، سهمی از پاسخ‌گویی نیز دارد.

۳. امر به معروف؛ سازوکار خوداصلاحی امت

یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مسئولیت اجتماعی در اسلام، فریضه‌ی «امر به معروف و نهی از منکر» است.

قرآن می‌فرماید: «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» (آل‌عمران/۱۰۴).

علامه طباطبایی این آیه را نشانه‌ی «وجود نهاد اجتماعی نظارت اخلاقی» در جامعه اسلامی می‌داند (۵).

این مسئولیت تنها وظیفه‌ی حکومت نیست، بلکه تکلیف هر فرد مؤمن است؛ زیرا جامعه‌ای که وجدان جمعی خود را از دست دهد، به تدریج در فساد فرو می‌غلتد.

امام حسین(ع) در وصیت‌نامه‌ی خود فرمود: «إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الإِصْلاحِ فِی أُمَّةِ جَدِّی»؛ یعنی مسئولیت دینی فراتر از عبادت شخصی است؛ مسئولیت برای اصلاح جامعه است.

در جهان مدرن، که نظارت اخلاقی جای خود را به “آزادی بی‌قید” داده، احیای امر به معروف، احیای وجدان اجتماعی است.

۴. چالش معاصر؛ از فردگرایی تا بی‌تفاوتی جمعی

یکی از بحران‌های اخلاقی عصر جدید، گسترش فردگرایی و فروپاشی حس تعلق جمعی است. فرهنگ مصرف‌گرایی، انسان را از «دیگری» جدا می‌کند و به «خودبسندگی» سوق می‌دهد.

دکتر سید حسین نصر معتقد است: «تمدن سکولار، انسان را از شبکه‌ی مسئولیت‌های قدسی جدا کرده و او را در جزیره‌ی لذت رها ساخته است» (۶).

در این شرایط، مفهوم مسئولیت اجتماعی در اسلام می‌تواند پاسخی عقلانی و معنوی باشد؛ زیرا بر پایه‌ی پیوند معنوی انسان‌ها استوار است، نه منافع مادی.

از منظر نقادانه، حتی در جوامع اسلامی، ضعف مشارکت مدنی و بی‌اعتمادی اجتماعی نشانه‌ی کم‌رنگ شدن ایمان اجتماعی است. ایمانِ بدون تعهد اجتماعی، نوعی انزواطلبی معنوی است که با روح اسلام ناسازگار است.

نتیجه‌گیری

اسلام، دیانتِ مسئولیت است؛ از اندیشه تا عمل. مؤمن حقیقی نه تنها نسبت به عبادت خود بلکه نسبت به سرنوشت جامعه‌ی خویش حساس است.

در نگاه امام علی(ع)، «ما أخذَ اللهُ علی العلماء أن لا یُقارّوا علی کِظّةِ ظالمٍ و لا سَغَبِ مظلومٍ»؛ خدا از عالمان پیمان گرفته که بر سیری ستمگر و گرسنگی ستمدیده آرام نگیرند (۷).

مسئولیت‌پذیری اجتماعی در سبک زندگی اسلامی، یعنی هر فرد خود را بخشی از کل بداند؛ از پاکی خیابان تا عدالت اقتصادی.

در نهایت، جامعه‌ای که وجدان مسئول در آن زنده است، به سمت عدالت، اعتماد و کرامت انسانی حرکت می‌کند — جامعه‌ای که در آن ایمان، نه پناه از اجتماع، بلکه نیروی تحول آن است.

