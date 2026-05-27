به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صداهای خشم و نارضایتی در رژیم صهیونیستی از حضور گسترده نظامی آمریکا در فرودگاه بن‌گوریون مهم‌ترین دروازه هوایی بین‌المللی رژیم صهیونیستی، روزبه‌روز بلندتر می‌شود. از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، فرودگاه بن‌گوریون عملاً به پایگاهی هوایی مملو از هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی تبدیل شده است تا جایی که مدیران شرکت‌های هواپیمایی رژیم صهیونیستی از فلج شدن پروازهای غیرنظامی و افزایش خسارت‌ها سخن می‌گویند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، «یانیر کوزین» خبرنگار رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی که در یک سفر هوایی همراه «اسحاق هرتسوگ» رئیس‌جمهور این رژیم بود، روایت کرد که هنگام فرود در فرودگاه بن‌گوریون حتی یک هواپیمای مسافربری ندیده و تنها هواپیماهای آمریکایی در این فرودگاه حضور داشته‌اند. صحنه‌ای که او آن را سوررئال توصیف کرد.

این وضعیت پرسش‌های زیادی را درباره ابعاد حضور آمریکا، دلیل انتخاب فرودگاه بن‌گوریون و پیامدهای اقتصادی، امنیتی و حقوقی آن ایجاد کرده است.

چند هواپیمای آمریکایی در فرودگاه حضور دارند؟

روزنامه فایننشال تایمز با بررسی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد که دست‌کم ۵۰ هواپیمای سوخت‌رسان نظامی آمریکایی در ماه میلادی جاری در این فرودگاه مستقر بوده‌اند.

این روزنامه روند افزایش شمار هواپیماها را نیز بررسی کرده و نوشته است که در اوایل مارس حدود ۳۶ هواپیما، در دوره آتش‌بس ابتدای آوریل ۴۷ هواپیما و در هفته جاری ۵۲ هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در بن‌گوریون دیده شده است.

پایگاه نظامی «ذا وور زون» نیز گزارش داد که پیش از آغاز جنگ علیه ایران در ماه فوریه، حدود ۱۴ هواپیمای آمریکایی انتقال سوخت شامل ۹ فروند KC-۴۶ و پنج فروند KC-۱۳۵ در رژیم صهیونیستی حضور داشتند.

با پر شدن ظرفیت فرودگاه بن‌گوریون، ۱۲ هواپیما به فرودگاه «رامون» در جنوب سرزمین‌های اشغالی، منتقل شدند و بحران به آنجا نیز کشیده شد. فایننشال تایمز می‌گوید این فرودگاه تا آوریل تقریباً خالی بود، اما سپس دست‌کم ۱۰ هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در آن مشاهده شد.

واحد داده‌های متن‌باز الجزیره نیز با تحلیل اطلاعات «فلایت‌رادار۲۴» اعلام کرد که از میان ۱۴۲ هواپیمای موجود در فرودگاه بن‌گوریون، ۴۶ فروند هواپیمای نظامی آمریکایی بوده‌اند. این هواپیماهای آمریکایی حدود ۳۲.۴ درصد کل هواپیماها در فرودگاه بن‌گوریون است، رقمی که حتی از ناوگان شرکت اسرائیلی «ال‌عال» با ۲۶ هواپیما بیشتر می‌باشد.

چرا بن‌گوریون انتخاب شد؟

درباره انتخاب فرودگاه بن‌گوریون دو روایت اصلی مطرح است که یکی دلایل لجستیکی و دیگری آسیب دیدن پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی می‌باشد.

وب‌سایت «آرمی ریکاگنیشن» توضیح داده که فرودگاه بن‌گوریون به‌دلیل موقعیت راهبردی، باندهای طولانی، ظرفیت بالای ذخیره سوخت و اتصال مناسب به سامانه‌های فرماندهی رژیم صهیونیستی انتخاب شده است.

در مقابل، سرلشکر «محمد عبدالواحد» و پژوهشگر «اسامه خالد» در گفت‌وگو با شبکه الجزیره معتقدند استفاده از فرودگاه‌های غیرنظامی نشان‌دهنده خسارت و ضعف جدی در پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی مانند «نواتیم» و «تل نوف» است که در حملات ایران آسیب دیده‌اند.

در هر صورت، اهمیت این هواپیماها روشن است. زیرا ناوگان سوخت‌رسان آمریکا ظرفیتی دو برابر توان نیروی هوایی رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. این رژیم تنها هفت هواپیمای قدیمی KC-۷۰۷ در اختیار دارد.

این تمرکز گسترده همچنین در اوج جنگ علیه ایران در ماه مارس، بیش از ۲.۵ میلیون کیلوگرم سوخت هوایی فراهم کرده است.

هزینه سنگین برای بخش غیرنظامی

در ظاهر، مشکل بن‌گوریون شاید صرفاً یک مسئله مدیریتی یا عملیاتی به نظر برسد، اما آمارها نشان می‌دهد بحران بسیار عمیق‌تر است.

بر اساس داده‌های فرودگاه بن‌گوریون در ماه آوریل، تعداد مسافران به حدود نیم میلیون نفر سقوط کرده که نسبت به سال گذشته بیش از ۷۳ درصد کاهش داشته است.

در این فرودگاه همچنین پروازهای بین‌المللی ۶۶.۶۷ درصد و حمل‌ونقل بار ۲۶.۸ درصد کاهش یافته است. شرکت «ال‌عال» نیز ۶۸ درصد از مسافران خود را از دست داده و گزارش‌ها حاکی از آن است که ۲۰۰ کارمند این شرکت به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده‌اند.

بحران اصلی به کمبود جای پارک هواپیماها در فرودگاه بن‌گوریون بازمی‌گردد. «اوری سرکیس» مدیرعامل شرکت هواپیمایی «یسرائیر» در کمیته اقتصاد کنست گفت که به شرکت او تنها چهار جایگاه پارک شبانه داده شده، در حالی که پیش‌تر ۱۷ جایگاه در اختیار داشت.

او توضیح داد: وقتی جایی برای پارک نیست، مجبور می‌شویم هواپیما را در رم مستقر کنیم و برنامه پروازی را برعکس اجرا کنیم.

شرکت «ال‌عال» نیز ناچار شده بخشی از ناوگان خود را در یونان و قبرس مستقر کند.

«فرودگاهی نظامی»

«شموئیل زکای» رئیس سازمان هوانوردی غیرنظامی رژیم صهیونیستی و ژنرال سابق ارتش این رژیم، یکی از مهم‌ترین صداهای معترض به وضعیت فعلی است.

روزنامه عبری «تایمز آو» فاش کرد که او در نامه‌ای به «میری رگو» وزیر حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی هشدار داده دستگاه امنیتی این رژیم متوجه حجم خسارت واردشده به صنعت هوانوردی و قیمت بلیت‌ها نیست.

او خواستار انتقال بخشی از هواپیماهای آمریکایی به پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی شد تا فضای کافی برای هواپیماهای تجاری فراهم شود. وی تأکید کرد که فرودگاه بن‌گوریون به یک فرودگاه نظامی با فعالیت محدود غیرنظامی تبدیل شده است.

وزیر حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی نیز موضعی مشابه گرفت و طبق گزارش کانال ۱۲ این رژیم، در نامه‌ای فوری خواستار خروج هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی از فرودگاه بن‌گوریون شد. او هشدار داد که حضور این هواپیماها خسارت جدی به پروازهای غیرنظامی در فرودگاه بن‌گوریون وارد کرده، آن هم در زمانی که برخی خطوط هوایی خارجی به‌تدریج در حال بازگشت به رژیم صهیونیستی هستند.

آیا بن‌گوریون به هدفی مشروع تبدیل شده است؟

از منظر حقوق بین‌الملل، «مارکو میلانویچ» استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه «ریدینگ» به روزنامه فایننشال تایمز گفت که استفاده نظامی از بخش‌هایی از فرودگاه بن‌گوریون ممکن است آن را به هدفی مشروع برای حمله تبدیل کند.

او یادآور شد که کنوانسیون‌های ژنو از رژیم صهیونیستی می‌خواهند تا حد امکان از استقرار اهداف نظامی در مناطق مسکونی یا نزدیک آن‌ها خودداری کند.

در داخل رژیم صهیونیستی نیز «سنیر شوارتز» فعال حقوقی هشدار داده که تغییر کاربری فرودگاه بن‌گوریون بدون تصویب قانونی یا تصمیم رسمی دولت رژیم صهیونیستی انجام شده و همین مسئله می‌تواند فرودگاه بن‌گوریون را طبق قوانین جنگ به هدفی نظامی و مشروع تبدیل کند. این فرودگاه پیش‌تر نیز هدف حملاتی قرار گرفته بود از جمله حمله موشکی در ماه مارس که رهگیری شد.

آینده چه خواهد شد؟

گزارش‌ها درباره آینده این هواپیماهای آمریکایی، ضدونقیض است.

روزنامه «جروزالم پست» در ۱۸ ماه می نوشت که ده‌ها هواپیمای آمریکایی احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۷ در فرودگاه بن‌گوریون باقی خواهند ماند.

در مقابل، خبرگزاری آناتولی به نقل از کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که واشنگتن به تل‌آویو اطلاع داده پس از امضای توافق با ایران، همه هواپیماهای نظامی خود را ظرف ۷۲ ساعت به پایگاه‌هایی در اروپا منتقل خواهد کرد. هرچند این هواپیماها در حالت آماده‌باش باقی می‌مانند تا در صورت ازسرگیری جنگ علیه ایران دوباره به منطقه بازگردند.

