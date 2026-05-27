آیا رژیم صهیونیستی در پی محاصره شهر نبطیه لبنان است؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که سکوت کامل بر فضای سیاسی لبنان حاکم است، ارتش رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند از محور روستای زوطر به سمت شمال رود لیطانی پیشروی کند تا بتواند بر ارتفاعات راهبردی منطقه مسلط شود. ارتفاعاتی که امکان تسلط آتشباری بر شهر نبطیه را فراهم می‌کند و به ادعای رژیم صهیونیستی، مواضع مقاومت در ارتفاعات «علی الطاهر» را از بین می‌برد.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این تحرکات، حملات هوایی سنگین روزهای اخیر به روستاهای اطراف نبطیه از جمله میفدون، الدویر، حبوش، صیر الغربیه و حاروف را توضیح می‌دهد.

در مقابل، بیانیه‌های حزب‌الله لبنان نشان می‌دهد که ارتش اسرائیل در این منطقه با نبردی سخت روبه‌رو شده است. پس از آنکه رژیم صهیونیستی، تصویری هوایی از استقرار تانک‌ها و خودروهای نظامی خود در روستای زوطر در شمال رود لیطانی منتشر کرد، مقاومت در 9 بیانیه نظامی از هدف قرار دادن این خودروها در زوطر خبر داده شد. مسئله‌ای که یا به معنای نابودی نیروهای پیشرو و یا دست‌کم از کار افتادن تجهیزات آن‌هاست.

پیشروی تدریجی و هدفمند

از نظر میدانی، ارتش رژیم صهیونیستی روزانه کیلومترها پیشروی نمی‌کند، بلکه در تلاش است مناطق جغرافیایی راهبردی را به‌تدریج تصرف کند و پلی در شمال رود لیطانی برای نیروهای خود ایجاد کند تا بعداً یا از آن برای کسب امتیازات سیاسی در مذاکرات با دولت لبنان استفاده کند و یا در صورت تصمیم به ادامه عملیات نظامی، دامنه اشغال زمینی را گسترش دهد.

در عین حال، کنترل روستای زوطر به معنای تسلط بر تمام روستاهای پشت آن نیست. این روستا نزدیک‌ترین نقطه میان مرز فلسطین اشغالی و منطقه شمال رود لیطانی به شمار می‌رود و همان‌گونه که نقشه نشان می‌دهد، تلاش‌های ارتش رژیم صهیونیستی در این محور به صورت پیکانی و نه افقی انجام می‌شود. هدف از این پیشروی، باز کردن مسیر به سمت شهر نبطیه و مناطق اطراف آن و رسیدن به ساحل شمالی رود لیتانی است.

فشار لجستیکی بر ارتش اسرائیل

در مقابل، انتظار می‌رود این پیشروی فشار لجستیکی و انسانی بیشتری بر ارتش رژیم صهیونیستی وارد کند. به‌ویژه با وجود سلاح‌هایی مانند پهپادهای انتحاری که برای عملیات خود نیازی به درگیری مستقیم یا دید واضح نسبت به نیروهای اسرائیلی ندارند.

مقاومت تمرکز حملات خود را بیشتر بر خودروهای پشتیبانی لجستیکی مانند سامانه‌های ارتباطی، خودروهای سوخت‌رسان و حامل نیرو گذاشته تا تانک‌های مستحکم‌تر گذاشته است. با این حال، بولدوزرهای سنگین مدل «D9» که نقش اساسی در باز کردن مسیرهای جایگزین برای حرکت تانک‌ها دارند نیز هدف قرار گرفته‌اند. مقاومت همچنین مواضع توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده و خسارات روانی سنگینی به نظامیان صهیونیست، وارد کرده است.

تبدیل برتری تکنولوژیک به نقطه ضعف

جمع‌بندی میدانی نشان می‌دهد که مقاومت به‌تدریج موفق شده برتری تکنولوژیک ارتش رژیم صهیونیستی را به یک نقطه ضعف تبدیل کند. به‌ویژه آنکه نیروهای صهیونیست مستقر در جنوب لبنان هنوز نتوانسته‌اند مواضع مستحکم و تثبیت‌شده ایجاد کنند.

در نتیجه، نیروهای صهیونیست ناچارند یا در میدان پیشروی کنند یا عقب‌نشینی نمایند. زیرا در غیر این صورت به اهدافی ثابت برای مقاومت تبدیل خواهند شد، اتفاقی که طی هفته‌های اخیر نیز رخ داده است.

بر همین اساس، مقاومت حملات خود به خطوط تدارکاتی رژیم صهیونیستی را افزایش داده است. خطوطی که با پیشروی نیروها طولانی‌تر می‌شوند. مقاومت سامانه‌های ارتباطی، رادارهای گنبد آهنین و تجهیزات اخلالگر پهپادهای انتحاری را هدف قرار داده و همین مسئله موجب ایجاد نقاط کور در سامانه فرماندهی و حفاظت ارتش رژیم صهیونیستی شده است.

در نتیجه عملیاتی این حملات، نیروهای صهیونیست مستقر در میدان بخشی از پوشش حفاظتی خود را از دست می‌دهند و گاه ارتباط آن‌ها با اتاق‌های عملیات پشتیبانی قطع می‌شود، مسئله‌ای که هماهنگی، سرعت واکنش و مدیریت آتش را برای آن‌ها دشوار می‌کند.

تلاش برای تثبیت دستاورد نظامی

در نهایت، ارتش رژیم صهیونیستی در تلاش است یک دستاورد نظامی میدانی را تثبیت کند. زیرا روزهای جنگ نشان داده که برتری هوایی و ایجاد چیزی شبیه کمربند امنیتی نه توانسته از نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی محافظت کند و نه امنیت شهرک‌نشینان صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی را تأمین کرده است.

این دستاورد مورد نظر، پیشروی به شمال رود لیطانی از محور روستای زوطر برای محاصره شهر نبطیه و تسلط بر تپه‌های اطراف آن است. از سوی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند از مناطق تحت کنترل خود در شهر بنت جبیل به سمت روستای حداثا پیشروی کند تا شهر تبنین را نیز در محاصره قرار دهد.

در این میان یادآوری می‌شود که رژیم صهیونیستی پیش‌تر در پیشروی به سمت شهر صور از محور البیاضه و الناقوره ناکام مانده بود. همان وضعیتی که اکنون تلاش می‌کند دوباره آن را تغییر دهد.

