اداره امنیت عمومی لبنان شبکه جاسوسی وابسته به اسرائیل را متلاشی کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره امنیت عمومی لبنان اعلام کرد که شبکه‌ای را که برای دشمن اسرائیلی فعالیت می‌کرد و در حال آماده‌سازی برای انجام عملیات تروریستی بود، شناسایی و بازداشت کرده است.

دفتر اطلاع‌رسانی اداره کل امنیت عمومی در بیانیه‌ای اعلام کرد: در چارچوب مبارزه با شبکه‌های جاسوسی، اداره کل امنیت عمومی موفق شد شبکه‌ای را که برای دشمن اسرائیل فعالیت می‌کرد و قصد انجام عملیات تروریستی از جمله انفجارها و ترورهایی در داخل لبنان داشت، شناسایی و برخی از اعضای آن را بازداشت کند.

این بیانیه افزود که در جریان بازجویی‌ها، یکی از افراد بازداشت‌شده اعتراف کرده است که این شبکه مسئول انجام ترورهای پیشین علیه شماری از مسئولان حزبی در جماعت اسلامی بوده است.

بر اساس این بیانیه، اداره امنیت عمومی پس از آن عملیات میدانی، امنیتی و فنی دقیقی را آغاز کرد که به یورش‌هایی در چند منطقه لبنان انجامید. در یکی از این عملیات‌ها، نیروهایی از ارتش لبنان و اداره اطلاعات نیز مشارکت داشتند و تعدادی وسایل و تجهیزات مورد استفاده ضبط شد.

در نتیجه این عملیات، ۴ نفر از اعضای شبکه بازداشت شدند که شامل سه لبنانی و یک فلسطینی هستند.

در پایان، اداره امنیت عمومی لبنان تأکید کرد که جزئیات و ابعاد کامل این پرونده پس از تکمیل تحقیقات، تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد.

پایان پیام/ ۲۶۸