به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چند ساعت پس از تحویل «صالح ابو حسین» اسرائیل در گذرگاه رأس‌الناقوره در جنوب لبنان به صلیب سرخ، اداره کل امنیت عمومی لبنان جزئیات این روند را تشریح کرد.

در بیانیه دفتر امور رسانه‌ای این نهاد آمده است که اداره کل امنیت عمومی لبنان، «صالح ابو حسین: از ساکنان عرب ۴۸ که دارای هویت اسرائیلی است را به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تحویل داد تا به سرزمین‌های اشغالی بازگردانده شود.

طبق این بیانیه، ابو حسین در جولای سال ۲۰۲۴ به صورت غیرقانونی از مرزهای فلسطین اشغالی وارد خاک لبنان شد و توسط اداره اطلاعات ارتش لبنان بازداشت گردید. دلیل ورود او عدم تمایل به ادامه زندگی در سرزمین‌های اشغالی عنوان شد.

پس از تحقیقات قضایی لازم، هیچ‌گونه شبهه امنیتی علیه ابو حسین اثبات نشد. اما چون امکان اخراج یا آزادی او به عنوان فرد غیرلبنانی که به طور غیرقانونی وارد کشور شده، وجود نداشت، تحویل او به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بنا به درخواست این کمیته و موافقت خود او انجام گرفت.

صبح امروز (پنجشنبه)، مقامات لبنانی ابو حسین را پس از یک سال بازداشت، در گذرگاه رأس‌الناقوره تحویل دادند؛ اقدامی که موجی از اعتراضات داخلی به دنبال داشت.

انتقادها و واکنش‌ها

هیئت نمایندگان اسرای لبنانی و آزادگان، این اقدام را محکوم کرده و یادآور شد که در حالی که سرنوشت ۱۹ اسیر لبنانی همچنان نامشخص است، دولت لبنان با تحویل یک اسرائیلی، خود را به شیطان آمریکایی و اسرائیلی فروخته است.

همچنین، «ابراهیم الموسوی» نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، خواستار انجام تحقیقات قضایی و امنیتی کامل برای روشن شدن حقیقت این ماجرا شد.

