به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی بامداد شنبه ادعا کرد که حملاتی را علیه زیرساخت‌های حزب‌الله در جنوب لبنان انجام داده است. هم‌زمان، خبرنگار الجزیره گزارش داد که یکی از این حملات منطقه المصیلح در شهرداری النجاریه واقع در شهرستان صیدا را هدف قرار داده است.

به گفته یک منبع امنیتی لبنانی، جنگنده‌های اسرائیلی با چند موشک یک مرکز صنعتی را که به فروش و تعمیر ماشین‌آلات سنگین کشاورزی مانند بولدوزر و حفار اختصاص داشت، هدف قرار دادند. این حمله موجب تخریب گسترده در محل و زخمی‌شدن چند نفر شد.

در ادامه، منابع لبنانی از کشته‌شدن یک نفر و زخمی‌شدن فردی دیگر در پی حمله هوایی اسرائیل به خودروی حامل سبزیجات در مسیر منطقه المصیلح خبر دادند.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که اسرائیل با ادعای مقابله با زیرساخت‌ها و نیروهای حزب‌الله، روزانه مناطق جنوب لبنان را هدف قرار می‌دهد، در حالی که توافق آتش‌بس از نوامبر ۲۰۲۴ برقرار شده است.

طبق آمار لبنانی، اسرائیل تاکنون بیش از ۴۵۰۰ بار این توافق را نقض کرده و افزون بر مناطقی که از دهه‌ها پیش در اشغال دارد، پنج نقطه استراتژیک جدید را در جنوب لبنان اشغال کرده است.

یادآور می‌شود که اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ حمله گسترده‌ای به لبنان آغاز کرد که در سپتامبر ۲۰۲۴ به جنگی تمام‌عیار تبدیل شد.

