بازداشت سه لبنانی به اتهام تشکیل یک هسته طرفدار داعش

واحد اطلاعات ارتش لبنان اعلام کرد که مجموعه‌ای از عملیات‌های امنیتی را در چارچوب تلاش‌های مداوم خود برای رصد و پیگیری گروه‌های تروریستی در این کشور، انجام داده است.

در بیانیه ارتش لبنان آمده است که واحد اطلاعات این ارتش، موفق شده سه شهروند لبنانی را با حروف اختصاری (أ.س)، (و.س) و (ب.ف) به اتهام تشکیل یک هسته حامی گروه تروریستی داعش بازداشت کند.

طبق این بیانیه، تحقیقات اولیه نشان داده که این هسته قصد داشت عملیات‌هایی امنیتی را علیه ارتش لبنان بر اساس دستوراتی که از سوی رهبران داعش در خارج از کشور صادر شده بود، انجام دهد.

ارتش لبنان تأکید کرد که پیگیری برای شناسایی سایر اعضای این هسته و بازداشت آن‌ها ادامه دارد.

همچنین اعلام شد که نهادهای قضایی ذی‌ربط در لبنان روند بازجویی از بازداشت‌شدگان را آغاز کرده‌اند تا اقدامات قانونی لازم علیه این سه شهروند لبنانی اتخاذ شود.

