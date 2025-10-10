افزایش ناامنی در شهر لاذقیه سوریه/ ربایش یک کودک علوی سوری در ملأ عام

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد حیدر» کودک ربوده‌شده علوی سوری از دو روز پیش با سرنوشتی نامعلوم مواجه است. او هنگام ورود به مدرسه «جمال داوود» شهر لاذقیه در ملأ عام و در حضور عابران و دانش‌آموزان ربوده شد و هیچ‌کس مداخله نکرد.

این کودک از منطقه پروژه دهم در شهر لاذقیه است و ربوده شدن او توسط چهار مسلح انجام شد که با یک خودروی آبی رنگ سانتافه او را به مکان نامعلومی بردند.

این حادثه و موارد مشابه در روزهای اخیر باعث افزایش تنش و نارضایتی عمومی در استان لاذقیه شده است. برخی مناطق ساحلی سوریه و شهر حمص شاهد اعتصاب عمومی، تعطیلی مغازه‌ها و امتناع والدین از فرستادن فرزندانشان به مدارس بوده‌اند. این اعتراضات در پاسخ به افزایش جرائم ربایش، قتل و محدودیت‌ها و مشکلات انسانی است که کودکان طایفه علوی در برخی محله‌ها با آن مواجه‌اند، و خانواده‌ها خواستار مداخله فوری مسئولان برای پایان دادن به هرج و مرج امنیتی هستند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه از مسئولان ذی‌ربط درخواست کرده است که فوراً اقدام نمایند، سرنوشت کودک را روشن کنند و محیطی امن برای تمامی دانش‌آموزان و معلمان در سراسر سوریه فراهم نمایند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸