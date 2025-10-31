به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ماههای اخیر، مناطق مختلف سوریه شاهد افزایش نگرانکننده حوادث آدمربایی بوده است؛ حوادثی که عمدتاً شهروندانی از خانوادههای مرفه را هدف قرار میدهند، در حالیکه این کشور همچنان درگیر ناامنی گسترده و ضعف حاکمیت قانون است.
به گفته منابع متعدد دیدبان حقوق بشر سوریه، بیشتر این موارد با انگیزه مالی انجام میشوند؛ جایی که قربانیان پس از ربوده شدن، برای آزادیشان از خانوادهها مبالغ هنگفتی باج مطالبه میشود. این وضعیت، نگرانیها را از تبدیل شدن آدمربایی به شیوهای سیستماتیک برای تأمین مالی غیرقانونی نزد گروههای مسلح و باندهای تبهکار در سوریه افزایش داده است.
در ادامه، مهمترین موارد ثبتشده توسط دیدبان حقوق بشر سوریه آمده است:
لاذقیه – ربوده شدن یک تاجر هفتادساله
خانواده صلاح اصلان، که از بستگان ژنرال علی اصلان است، برای آزادی وی حدود یک میلیون دلار به گروگانگیران پرداخت کردند. اصلان که ۷۰ سال دارد و از ثروتمندان منطقه به شمار میرود، در ۲۳ اکتبر در برابر منزل خود در محله "مشروع یاسین" واقع در شهر لاذقیه توسط افراد مسلح ربوده شد.
تصاویر ضبطشده نشان میدهند که وی با زور به داخل خودرو برده شده است. طبق اطلاعات موجود، گروگانگیران روزها او را زیر نظر داشتهاند تا زمان مناسبی برای اجرای عملیات پیدا کنند.
لاذقیه – ربوده شدن یک کودک در برابر مدرسهاش
در ۶ اکتبر، چهار فرد مسلح سوار بر خودروی آبیرنگ «سانتافه» در برابر مدرسه جمال داوود در محله «المشروع العاشر» شهر لاذقیه، کودک ۱۳ سالهای به نام «محمد قیس حیدر» را در برابر چشمان همکلاسیها و رهگذران ربودند و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
محمد، دانشآموز کلاس هشتم و از خانوادهای متمول است. این حادثه موجی از اعتراضات و تجمعات مردمی در شهر برانگیخت؛ مغازهداران برخی محلهها در همبستگی با خانواده کودک، مغازههای خود را بستند و از مقامات خواستند برای یافتن او اقدام فوری انجام دهند.
حومه دمشق – ربوده شدن تهیهکننده تلویزیونی محمد قبنض
در ۱۸ سپتامبر گذشته، افراد مسلح ناشناس که دو خودرو در اختیار داشتند، محمد قبنض، تهیهکننده و تاجر سرشناس را در برابر دفتر «شرکت قبنض» در منطقه البجاع، نزدیک مجتمع صحاری در حومه قدسیا ربودند.
بر اساس اطلاعات موجود، ربایندگان خود را مأمور امنیتی معرفی کردند و او را به مکان نامعلومی بردند. هنوز از سرنوشت وی خبری در دست نیست.
حومه دمشق – آزادی یک ربودهشده پس از پرداخت باج
در ۲۵ اکتبر، پس از چند روز مذاکره، یک جوان مسیحی که در ۱۶ اکتبر در مسیر معرة صیدنایا ربوده شده بود، پس از پرداخت باج معادل ۱۰۰ هزار دلار آمریکا آزاد شد.
این حادثه ترس گستردهای میان ساکنان منطقه ایجاد کرد، بهویژه اینکه قربانی تنها فرزند خانوادهاش بوده است.
افزایش نگرانکننده جرم سازمانیافته
موج جدید آدمرباییها در سوریه در شرایطی رخ میدهد که این کشور، درگیر بیثباتی امنیتی عمیق و پراکندگی مراکز قدرت است؛ گروههای مسلح و باندهای تبهکار از ضعف نیروهای امنیتی حکومت جولانی و مشغول بودن آنها به درگیریهای محلی بهرهبرداری میکنند.
در سالهای اخیر، آدمربایی به یکی از منابع اصلی تأمین مالی غیرقانونی برای باندهای جنایی و گروههای مسلح در سوریه، تبدیل شده است. این عملیاتها معمولاً بهصورت حرفهای و سازمانیافته اجرا میشوند و شامل ردیابی دقیق قربانیان، انتقال آنها میان مناطق نفوذ متفاوت و پنهانسازی آثار جرم است تا دستگاههای امنیتی نتوانند پیگیری مؤثری انجام دهند.
در اغلب موارد، گروگانها پس از پرداخت باجهای کلان آزاد میشوند، در حالیکه هیچ پیگیری قضایی یا مجازات مؤثری علیه عاملان انجام نمیگیرد.
