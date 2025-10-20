به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس تحقیق منتشرشده از سوی وب‌سایت «کریدل»، نیروهای امنیتی دولتی سوریه و گروه‌های مسلح وابسته به آن‌ها عصر روز ۹ مارس ۲۰۲۵، ۴۴ غیرنظامی علوی را در روستای «برابیشبو» واقع در استان لاذقیه به قتل رساندند.

قربانیان شامل زنان، کودکان و سالمندان بودند. همچنین در روستای مجاور «زوبر»، هفت نفر دیگر، قربانی یک قتل‌عام مشابه شدند.

برخی بازماندگان که خواستار ناشناس ماندن بودند، اعلام کردند که این جنایات به‌صورت «برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند» توسط نهادهای وابسته به دولت سوریه، از جمله نیروهای امنیت داخلی موسوم به «امن‌العام» و «لشکر ۴۰۰» ارتش سوریه، انجام شده است.

طبق این گزارش، دولت سوریه ده‌ها هزار نیروی نظامی را به مناطق ساحلی اعزام کرد که شامل نیروهای وابسته به وزارت دفاع و امنیت عمومی بوده‌اند. این اقدام در بحبوحه درگیری‌های مسلحانه در شهرها صورت گرفت و برخی غیرنظامیان مسلح نیز پس از فراخوان‌های مذهبی برای جهاد از سوی نهادهای دینی وابسته به حکومت جولانی، به نیروهای رسمی پیوستند.

یکی از بازماندگان به نام «لونا» روایت کرده که حدود نیم ساعت پیش از آغاز قتل‌عام، نیروهای امنیت عمومی وارد روستا شدند و ادعا کردند برای محافظت از ساکنان آمده‌اند. آن‌ها از مردان خواستند از جنگل‌ها بازگردند. لونا می‌گوید: «ما باور کردیم که آمده‌اند تا از ما محافظت کنند، اما تنها ۱۵ دقیقه پس از بازگشت جوانانمان، همه را کشتند».

گزارش همچنین از وقوع موارد متعدد آدم‌ربایی خبر می‌دهد. بازماندگان گفته‌اند که ربایندگان نقاب‌دار بودند، اما لهجه‌هایشان نشان می‌داد که ترکیبی از افراد خارجی و مردانی از استان ادلب بوده‌اند؛ منطقه‌ای که پیش‌تر مقر اصلی گروه «هیئة تحریر الشام» وابسته به جولانی و شاخه سابق القاعده در سوریه بوده است.

این گزارش‌ها نگرانی‌های جدی درباره وقوع جنایات جنگی و پاک‌سازی طایفه‌ای در سوریه را افزایش داده و خواستار تحقیقات بین‌المللی مستقل برای بررسی ابعاد این فاجعه شده‌ است.

