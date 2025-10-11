به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع در حماس روز شنبه اظهار داشت که رژیم اشغالگر با آزادی «حسام ابوصفیه» و «مروان الهِمص» دو پزشک فلسطینی در چارچوب توافق آتشبس و تبادل اسرا مخالفت کرده است.
دکتر «حسام ابوصفیه» متخصص اطفال، در ماه دسامبر سال گذشته از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در بیمارستان «کمال عدوان» در بیتلاهیا بازداشت شد و دکتر «مروان الهِمص» مدیر بیمارستانهای میدانی در غزه هم در ژوئیه گذشته دستگیر شده بود.
بر اساس مفاد طرح ترامپ برای غزه، حماس متعهد شده ۴۸ زندانی صهیونیستی باقیمانده در غزه که گمان میرود تنها ۲۰ نفر از آنان زنده باشند را آزاد کند. در مقابل، رژیم اشغالگر باید ۲۵۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد و همچنین ۱۷۰۰ بازداشتی از غزه را که پس از اکتبر ۲۰۲۳ بازداشت شدهاند، آزاد کند.
با این حال، نام این دو پزشک در فهرست نهایی آزادیها قرار نگرفته است. منبعی در حماس تأکید کرده که تلآویو بهرغم درخواستهای مکرر میانجیها، بهدلیل آنچه «دلایل امنیتی» مینامد، از گنجاندن آنان در فهرست امتناع کرده است.
..............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما