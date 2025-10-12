به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسام بدران، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، در گفتوگویی مطبوعاتی اعلام کرد: «در موضوع امضای رسمی توافق دخالتی نخواهیم داشت؛ چرا که حماس از ابتدا از طریق میانجیهای قطری و مصری در مذاکرات آتشبس مشارکت کرده است.» وی افزود: «سخن گفتن از اخراج هر فلسطینی از سرزمین خود، چه عضو حماس باشد و چه نباشد، سخنی پوچ و غیرقابل پذیرش است.»
بدران ضمن هشدار درباره احتمال از سرگیری جنگ از سوی رژیم صهیونیستی تأکید کرد که حماس به هرگونه نقض آتشبس پاسخ خواهد داد. او همچنین با اشاره به مراحل بعدی مذاکرات گفت: «گامهای آینده در روند آتشبس، دشوارتر و پیچیدهتر خواهد بود.»
به گزارش شبکه المیادین، رسانههای عبری نیز اعلام کردند که رژیم صهیونیستی در نشست روز دوشنبه شرمالشیخ شرکت نخواهد کرد.
