اعلام برنامه استقبال و تشییع پیکر سردار شهید سلطانی در گرگان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه نینوا گلستان امروز یکشنبه، 20 مهر 1404، اعلام کرد: مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید سلطانی سهشنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در میدان بسیج، جنب ستاد سپاه نینوا برگزار میشود. مراسم گرامیداشت این شهید بزرگوار نیز همان شب همزمان با نماز مغرب و عشاء در مسجدجامع روستای یساقی برگزار خواهد شد.
همچنین مراسم وداع با پیکر شهید، چهارشنبه ۲۳ مهر همزمان با نماز مغرب و عشا در گرگان، خیابان پاسداران، حسینیه عاشقان ثارالله (ع) برپا میشود.
مراسم تشییع و تدفین پیکر سردار شهید سلطانی پنجشنبه ۲۴ مهر ساعت ۹ صبح از حسینیه عاشقان ثارالله (ع) به سمت آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) برگزار خواهد شد.
-----------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما