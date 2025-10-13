به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در آیین جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع) که روز دوشنبه در این دانشگاه برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور در این مراسم و هم‌زمانی آن با آغاز سال تحصیلی جدید، این رویداد را به فال نیک گرفت و بر اهمیت علم نافع، ایمان، و نقش دانشگاه‌ها در مسیر تمدن نوین اسلامی تأکید کرد.

وی در سخنان خود گفت که دانشجویان مقطعی از تحصیل را به پایان رسانده و به کشورهای خود بازخواهند گشت تا نقش یک خدمتگزار را ایفا کنند.

به گفته او، تحصیل در نظام انسانی محدود به مقطع خاصی نیست، چرا که علم نامحدود است و انسان هرچقدر هم تلاش کند، تنها بخش کوچکی از علم را درک می‌کند.

وی افزود: گاهی انسان پس از کسب دانش فراوان به این درک می‌رسد که نمی‌داند، و خوشا به حال کسانی که بدانند که نمی‌دانند.

آیت‌الله رمضانی با تبریک به دانشجویان فارغ‌التحصیل، اظهار امیدواری کرد که آنان در تمام مراحل زندگی رشد کرده و علمشان توأم با ایمان باشد.

وی گفت: هویت دانشگاه به حضور دانشجو است. اگر دانشجو نباشد، استاد هم نمی‌تواند نقش خود را ایفا کند. دانشجویان باید قدر حضور عالمانه اساتید را بدانند و دانش را در جای خود مورد بهره‌برداری قرار دهند. انسان وقتی دانشمند می‌شود، باید نافع و موثر باشد؛ یا دانشمند باشید یا دانشجو یا دوستدار علم.

وی جهل را پدیده‌ای دانست که عقل و فطرت آن را نمی‌پسندد و افزود: یکی از اوصاف الهی علم است و خداوند این علم را به بشر اعطا کرده است. ما بهره کمی از علم داریم، اما همین بهره کم موجب مدیریت جامعه می‌شود. حتی آسیب‌ها و آفات طبیعی را می‌توان با علم مدیریت کرد. دانش به جایی رسیده که بشر می‌تواند سدهایی بسازد که در برابر سیل مقاومت کند یا ساختمان‌هایی بسازد که در برابر زلزله‌های شدید پایدار باشند. این استحکام به واسطه علم حاصل شده و می‌توان آن را در همه عرصه‌ها به کار گرفت. هر نوع دانشی می‌تواند برای بسترسازی سالم در جامعه نقش ایفا کند و زمینه‌ساز تمدنی نو باشد. اگر علم در کنار ایمان باشد، انسان در مسیر تمدن نوین اسلامی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه علم نافع در چند مقوله می‌تواند مؤثر باشد، گفت: علم نافع حل‌کننده مشکلات جامعه است. علم در دانشگاه و حوزه باید ناظر بر واقعیات و نیازهای جامعه باشد. علم نافع موجب رشد فرد و جامعه می‌شود و برای جامعه اسلامی عزت‌آفرین است. علم است که باعث می‌شود انسان از تقلید رهایی یافته و از مصرف‌زدگی بیرون بیاید و نقش تولیدی ایفا کند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه کشورهای مسلمان نباید صرفا مصرف کننده علم باشند، افزود: مسلمانان باید تولیدگر علم باشند. مسلمانان همواره مرکز ثقل علوم بوده‌اند و آنچه داشتند در اختیار دیگران قرار می‌دادند، اما غربی‌ها علم خود را در اختیار مسلمانان نمی‌گذارند. هر زمان مسلمانان از نظر علمی رشد یافته‌اند، پیشگام بوده‌اند و هرگاه علم خود را از دست داده‌اند، دچار انحطاط شده‌اند. جهل باعث انحطاط و علم باعث رشد در همه ابعاد جامعه می‌شود. کشورهای اسلامی باید جزو ده کشور برتر علمی دنیا باشند. ایران اسلامی از رتبه ۵۷ علمی در ابتدای انقلاب به رتبه ۱۷ رسیده است و در برخی رشته‌ها در میان ۵ تا ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد. علم برای جامعه قدرت و اقتدار می‌آورد. به همین دلیل است که دانشمندان ما را به شهادت می‌رسانند، زیرا آنان موجب اقتدار علمی ایران شده‌اند. علم عزت‌آفرین است.

وی با اشاره به نقش علم در استقلال کشورها گفت: علوم هسته‌ای، نانو و پهپادی و دیگر حوزه‌های علمی موجب می‌شوند کشور از وابستگی و تقلید و مصرف‌گرایی علمی بیرون بیاید. علم نافع، علمی است که انسان مؤمن و آزادی‌خواه تربیت کند. علم را نباید از ایمان جدا کرد؛ زیرا علم بدون ایمان خطرآفرین است. پیوند میان علم و ایمان موجب رشد جامعه می‌شود. تفاوت جامعه دینی و سکولار در همین است؛ در جامعه سکولار علم هدف نهایی نیست، اما در جامعه دینی، علم در کنار ایمان به جامعه خدمت می‌کند. اگر علم باشد و ایمان نباشد، نتیجه آن فجایعی مانند جنایت‌های غزه، ظلم به سرخپوستان و بردگی در آفریقا خواهد بود.

وی افزود: اگر علم از ایمان جدا شود، خطر دولت و جامعه را تهدید می‌کند. کشورهای مسلمان باید پیوند علم و ایمان را ایجاد کرده و آن را توسعه دهند. ایران اسلامی امروز منادی این پیوند مبارک است. دانشگاه‌ها باید انسان متعهد تربیت کنند؛ چرا که اگر سلاح علم به دست افراد بی‌تعهد بیفتد، تهدیدی برای بشریت خواهد بود. امروز در نظام‌های سلطه‌گر، کشورهای ضعیف، تحقیر و تهدید و به تسلیم دعوت می‌شوند. کشورهای مسلمان باید عزت خود را حفظ کنند و لازمه آن تربیت انسان مؤمن، آزادی‌خواه و عدالت‌طلب است.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به جایگاه دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع) گفت: این دانشگاه در مسیر تحول علمی و فرهنگی قرار گرفته و باید هم از نظر کمیت و هم کیفیت رشد کند. در حوزه گزینش، تعلیم و آموزه‌های فرهنگی باید معنا و عمق داشته باشد تا در مسیر تمدن نوین اسلامی قرار گیرد. با ادبیات و محتوایی که در اختیار داریم، می‌توانیم به جهان معاصر تمدن جدیدی را معرفی کنیم و این همان تمدن نوین اسلامی است؛ تمدنی که علم را در کنار اخلاق، عدالت و معنویت قرار می‌دهد.

وی با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) اظهار کرد: امام خمینی(ره) هدف نهایی انقلاب اسلامی را تحقق تمدن اسلامی و تربیت انسان در تراز قرآن معرفی کردند. انسان در تراز قرآن انسانی است اهل باور و ایمان. در تمدن نوین اسلامی، ترکیب علم و اخلاق وجود دارد. در بیانیه گام دوم انقلاب نیز علم، اخلاق، معنویت، عدالت و مبارزه با فساد به عنوان اصول اساسی آمده است. سبک زندگی باید بر اساس انسان در تراز قرآن شکل بگیرد؛ سبکی که همه ملت‌ها آن را می‌پسندند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) سپس با اشاره به هژمونی فرهنگی غرب گفت: تمدن غربی که قرن‌ها سلطه بر جهان داشت، اکنون از نظر فکری به بن‌بست رسیده است. امروزه حتی در تعریف انسان بازنگری می‌کنند. غرب در پی تسخیر انسان است، نه فقط طبیعت، و انسان‌ها را تسلیم مطامع خود می‌کند. ما شاهد افول گفتمان لیبرال‌دموکراسی هستیم؛ گفتمانی که دیگر پاسخگوی نیازهای انسان آزادی‌خواه نیست.

وی افزود: در گفت‌وگوهایی که با پیروان دیگر ادیان داشتیم، آنان اعتراف کردند که پاسخ بسیاری از پرسش‌های خود را در اسلام یافته‌اند. اسلام می‌تواند با نگاه توحیدی مسیر انسان را مشخص کند. دانشمندان ما باید موحد باشند و با کشف حقایق، دنیای جدیدی را به نسل امروز معرفی کنند. نسل امروز از فقر، بی‌عدالتی و جنایت بیزار است و به دنبال معنویت می‌گردد.

آیت الله رمضانی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری گفتمان پاسخگو گفت: ایمان به حقایق، گفتمان پاسخگو و هدایتگر جامعه امروز بشری است. باید دانشگاه و حوزه با تحولات خود، بشریت را به اصلاح و بازنگری در اندیشه‌ها فراخوانند. انسان باید درست معنا شود؛ در اسلام، حاکمیت به معنای سلطه نیست بلکه خدمت است. کسی که حکومت می‌کند باید با محبت و خدمت‌گزاری رفتار کند. باید تشنه خدمت باشیم، نه تشنه قدرت، و درد دیگران را درد خود بدانیم.

وی در پایان با اشاره به نابرابری‌های جهانی گفت: امروز رنج بشر از بی‌عدالتی و تبعیض است. چرا ثروت جهان عادلانه توزیع نمی‌شود؟ چرا ده درصد جمعیت جهان، نود درصد ثروت را در اختیار دارند؟ چرا باید کودکان به‌دلیل سوءتغذیه از دنیا بروند؟ اگر علم نتیجه‌اش چنین باشد، آن علم ننگ است نه فضیلت. علم باید در خدمت توسعه، آرامش و آسایش بشر قرار گیرد. دین مروج آرامش و آسایش است و آرامش تنها در نظام توحیدی معنا می‌یابد؛ هنگامی که انسان با قادر مطلق ارتباط برقرار کند.

