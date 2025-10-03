به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های استان گیلان، امروز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴، در روز پایانی دوره تشکیلاتی «خط امام» بسیج دانشجویی گیلان، با آیت‌الله «رضا رمضانی» در مجتمع یاوران مهدی(عج) قم دیدار کردند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در این دیدار که در نزدیکی مسجد جمکران برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشجویان، سه وظیفه اصلی در قبال امام زمان(عج) را «معرفت»، «محبت» و «اطاعت» برشمرد و اظهار داشت: «معرفت و شناخت، راه و مقصد را برای ما روشن می‌سازد. هرچه معرفت ما نسبت به امام بیشتر باشد، محبت ما نیز افزایش می‌یابد و این دو باید در عرصه عمل و اطاعت تجلی یابد».

خودشناسی؛ گام نخست برای پیشرفت

وی با تأکید بر اهمیت خودشناسی، به ویژه در دوران جوانی، گفت: «بهترین فرصت در چنین دوره‌هایی، مطالعه درباره خود و آشتی با خویشتن است. اگر انسان خود را بشناسد، راه پیشرفت برایش هموار می‌شود، چنان‌که در روایت آمده است: "مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ" . یکی از چالش‌های بشر امروز، قهر بودن با خود است که قهر با خدا و دیگران را به دنبال دارد».

به گزارش خبرنگار ابنا، آیت‌الله رمضانی با اشاره به اینکه کتاب وجود انسان از سه عنصر «فکر، اخلاق و عمل» تشکیل شده است، افزود: «دوران جوانی بهترین زمان برای تربیت است، زیرا قلب جوان نورانی و آماده پذیرش است. امیرالمؤمنین(ع) به امام حسن(ع) می‌فرمایند که من برای تربیت تو پیش‌دستی کردم، پیش از آنکه قلبت سخت شود و ذهنت درگیر مسائل گوناگون گردد».

ایشان همچنین به لزوم آراستگی به سه نوع ادب «ادب با خود»، «ادب با دیگران» و «ادب با خدا» برای حضور مؤثر در میدان اجتماع اشاره کرد.

انقلاب اسلامی؛ ابطال نظریه‌های سکولار و ارائه گفتمان جدید

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل «راه امام» پرداخت و خاطرنشان کرد: «پیش از انقلاب، بسیاری معتقد بودند که وقوع یک انقلاب دینی غیرممکن است، زیرا مسیر جامعه بشری به سمت سکولاریسم است و دنیا در تسخیر فکری لیبرالیسم و کمونیسم قرار دارد. اما امام خمینی(ره) معتقد بودند که اسلام برنامه حکومتی دارد و این انقلاب رخ خواهد داد و این اتفاق افتاد و آن نظریه‌ها باطل شد».

وی ادامه داد: «انقلاب اسلامی با گفتمانی جدید و با هدف پیوند میان "ایمان و علم" به وقوع پیوست. جامعه‌ای که می‌خواهد رشد کند، به هر دوی این‌ها نیاز دارد. علم بدون ایمان به فجایعی چون هیروشیما و ناکازاکی می‌انجامد». آیت‌الله رمضانی افزود: «ایران اسلامی منادی پیوند علم و ایمان در عصر معاصر است. ما در ابتدای انقلاب در رتبه ۵۷ علمی جهان بودیم، اما امروز بر اساس ارزیابی‌های بین‌المللی، در رتبه ۱۷ و در برخی رشته‌ها جزو ده یا پنج کشور برتر دنیا هستیم».

خط امام بر چهار اصل کرامت، عدالت، ظلم‌ستیزی و ظلم‌پرهیزی استوار است

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ایرانِ پس از انقلاب به یک قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده و حرف برای گفتن دارد، تأکید کرد: «دنیا باید حرف‌های ایران انقلابی را بشنود و بپذیرد».

ایشان اصول «خط امام» را در چهار محور تشریح کرد و گفت: «خط امام بر دو اصل ایجابی و دو اصل سلبی استوار است. دو اصل ایجابی عبارتند از: ۱. کرامت انسانی که جایگاه و بزرگی انسان باید حفظ شود و ۲. عدالت که آرمان همه پیامبران الهی بوده است. اسلام از ابتدا بر کرامت تأکید داشته، در حالی که نظام سلطه با تحقیر و به بردگی کشاندن ملت‌ها، کرامت انسان را خدشه‌دار کرده است».

وی افزود: «دو اصل سلبی نیز شامل ظلم‌ستیزی (نپذیرفتن ظلم) و ظلم‌پرهیزی (ظلم نکردن) است. امروز جوانان و دانشجویان در اروپا و آمریکا، حتی اگر مسلمان نباشند، این چهار اصل را پذیرفته‌اند».

آیت‌الله رمضانی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، به نقل از شهید مطهری گفت: «اگر پیامبر خدا امروز زنده بود، والله قسم مهم‌ترین مسئله برای او، فلسطین بود».

راه امام، راهی پرهزینه اما پراثر است

ایشان در پایان سخنان خود تصریح کرد: «ما در مسیر درست تاریخ و در معرض آزمایش‌های بزرگ قرار گرفته‌ایم. راه امام، راهی پرپیچ‌وخم و هزینه‌بر است. ما برای این گفتمان هزینه‌های بسیاری از شهدای انقلاب و دفاع مقدس گرفته تا شهدای عرصه بین‌الملل مانند حاج قاسم سلیمانی و شهدای دانشمند پرداخت کرده‌ایم و در آینده نیز این راه از ما قربانی خواهد گرفت. امروز جغرافیای مقاومت در میان ملت‌های عالم گسترش یافته و ما باید در این پیچ تاریخی ثابت‌قدم باشیم».

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: «این راه، در عین حال، مسیری پررمزوراز و پراثر برای رسیدن به آرمان‌های بلند است و باید خود را برای نتایج بزرگ‌تر، یعنی ظهور امام زمان(عج) که وعده الهی است، آماده کنیم».

گفتنی است این دیدار در روز پایانی دوره تشکیلاتی «خط امام» و «فاتح» سازمان بسیج دانشجویی استان گیلان و در دومین کنگره هشت هزار شهید این استان برگزار شد.

..............................

پایان پیام/