به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در نشستی با جمعی از خواهران طلبه و بانوان فعال فرهنگی روسیه که از مبلغان و کارشناسان حوزوی شهرهای گوناگون روسیه هستند، درباره رسالتهای مسلمانان در عصر حاضر سخن گفت. این دیدار در چارچوب یک اردوی آموزشی و فرهنگی مشترک که به همت نمایندگی ولی فقیه در روسیه برگزار شده بود، انجام پذیرفت.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در سخنان خود بر لزوم نگرشی جامع، دقیق و عمیق نسبت به اسلام تأکید کرد و با تأکید بر وظیفه زن مسلمان معاصر، اظهار داشت که در قرآن، در خصوص درجات و ارزشهای انسانی، هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد. وی تصریح کرد که ملاک اصلی برای رسیدن به حیات طیبه و ارزش والای انسانی، تنها داشتن ایمان و عمل صالح است.
رد افراطگرایی و وجوب تحصیل برای زنان
وی هرگونه نگاه افراطی نسبت به جایگاه زن را رد کرد و متذکر شد که زن نباید تنها در خانه بماند (سنتگرایی) و همچنین نباید به سمت دیدگاه اباحیگری سوق یابد. وی الگوی زن مسلمان را فردی روزآمد، کارآمد، پایبند به اصول اعتقادی و فعال در عرصههای اجتماعی دانست که در کنار مدیریت خانه و تربیت درست فرزند، باید در عرصههای علمی و دانشی نیز حضور یابد. وی با اشاره به اینکه برخی تندروها تحصیل زن را حرام میدانند، تأکید کرد: ما تحصیل زن را واجب میدانیم.
علم و ایمان، رکن دولت مهدوی
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) زنان مسلمان را به مسلح شدن به دو سلاح علم و ایمان توصیه کرد و افزود: جامعه مهدوی، جامعه علم، اندیشه، تفکر و ایمان است و پیوند علم و ایمان در جامعه، قدرت و اقتدار میآورد. وی این پیوند را تنها راه مقابله با نظام سلطه دانست که تلاش میکند سبک زندگی غربی را تحمیل کند. وی تأکید کرد: ما دانشآموخته مکتب حسین (ع) هستیم که ذلت را هیچگاه نمیپذیریم.
حجاب، نماد پاکی و پیروی از حضرت زهرا (س)
وی نقش زنان مسلمان را در عصر حاضر مهم خواند و افزود: حجاب در روسیه، نقش نمادین و مهمی برای معرفی عفت و پاکی زن مسلمان دارد. وی حضرت فاطمه (س)، حضرت زینب (س) و حضرت خدیجه (س) را بهترین زنان عالم معرفی کرد که خود را وقف دین و اسلام نمودند. وی همچنین بر معرفی صحیح پیامبر اکرم (ص) به مناسبت سالگرد ولادت آن حضرت تأکید کرد و فرمود: پیامبر (ص)، مدافعترین شخصیت در دفاع از حقوق زنان بود و نهایت تکریم (مانند تمامقد ایستادن و بوسیدن) را نسبت به دختر خود نشان میداد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در پایان، خواهران را به معرفی اسلام از طریق رفتار و عمل دعوت کرد.
