به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در ننگرهار تأیید کرده‌اند که میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه اچین درگیری شدیدی رخ داده است. این درگیری حدود یک ساعت پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

به نقل از شبکه «طلوع‌نیوز»، شاهدان عینی اعلام کرده‌اند که دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده می‌کنند و صدای شلیک‌ها از فاصله‌های دور نیز به گوش می‌رسد.

منابع محلی افزودند که تاکنون جزئیات دقیقی از میزان تلفات یا خسارات احتمالی در این درگیری در دست نیست و مقام‌های طالبان نیز تا کنون درباره این رویداد اظهار نظر نکرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، عصر امروز (سه‌شنبه) نیز درگیری‌هایی میان نیروهای طالبان و ارتش پاکستان در امتداد خط مرزی موسوم به «دیورند» رخ داده بود. تبادل آتش میان دو طرف در این مناطق همچنان ادامه دارد و جزئیات بیشتری از تلفات احتمالی منتشر نشده است.

در همین حال، رسانه‌ها و منابع افغان گزارش داده‌اند که در تاریخ ۹ اکتبر (۱۷ مهر)، حملات هوایی در مناطق مختلفی از جمله کابل، پکتیکا، خوست و ننگرهار انجام شده که گفته می‌شود در این حملات، «نور ولی محسود» رهبر گروه «تحریک طالبان پاکستان» (TTP) به همراه چندین تن دیگر کشته شده است. منابع افغان مدعی‌اند که این حملات توسط ارتش پاکستان انجام گرفته است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان، در واکنش به این تحولات اعلام کرده که نیروهای افغان ۲۵ پست مرزی ارتش پاکستان را تصرف کرده و در نتیجه درگیری‌ها، ۳۰ سرباز پاکستانی زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر، ارتش پاکستان نیز کشته شدن ۲۳ نفر از نیروهای خود را در درگیری‌های مرزی شبانه با طالبان تأیید کرده است. در حالی که حکومت سرپرست افغانستان تعداد تلفات نیروهای پاکستانی را ۵۸ نفر اعلام کرده بود.

