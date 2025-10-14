به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدآصف مصباح، رئیس مساجد و حسینیه‌های تشیع در وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان می‌گوید که به تازگی ۲۵ امام جماعت و ۵ مؤذن در این وزارت ثبت‌نام شده‌اند.

حجت‌الاسلام مصباح روز دوشنبه(۲۱ مهر) در مصاحبه با خبرنگار ابنا گفت: در قسمت امور مساجد تعداد ۲۵ امام، ۵ مؤذن و ۸ خادم در بخش‌های مورد نظر منصوب شدند. همچنین تعداد ۶ محراب مسجد با هماهنگی وزارت حج و اوقاف و کمک خیرین بازسازی شد.

به گفته آقای مصباح، نام ۶۵ مسجد و حسینیه جهت بازسازی و فرش کردن به وزارت حج و اوقاف پیشنهاد شد که در حال طی شدن مراحل اداری است تا در اولین فرصت انجام شود.

رییس مساجد و حسینیه‌های تشیع وزارت حج و اوقاف طالبان در ادامه خبر داد که در سال جاری، برنامه‌های ۵۱۰ مسجد، حسینیه و نمازخانه در مرکز نظارت و کنترل مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذکر است، پیش‌تر از این گزارش شده بود که شیعیان کابل برای هر مسجد و حسینیه، استخدام یک مؤذن و یک خادم را به وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان پیشنهاد داده بودند.

علاوه براین، گفته می‌شود که این وزارت قصد دارد بلندگوهای مساجد و حسینیه‌های کابل را با هدف جلوگیری از مزاحمت صوتی و همچنین بیان محتواهای مناسب، کنترل کند.

