به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ هیئتی فرهنگی از آستان مقدس امام حسین(ع) در کربلا، ضمن تشرف به حرم مطهر رضوی، میهمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی شدند و با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدجلال حسینی، رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد این آستان مطهر، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار دایرةالمعارف اسناد جنایات گروه‌های تکفیری در عراق با عنوان «موسوعه توثیق إرهاب القاعده و داعش فی العراق» از طرف عراقی به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اهداء شد.

تاکنون بیش از ۳۰ جلد از ۵۰ جلد در نظر گرفته شده برای این مجموعه کتاب با محوریت اسناد جنایات القاعده و داعش در عراق توسط آستان قدس حسینی به زبان عربی، منتشر شده است.

«شیخ علی القرعاوی»، «عبد الجبار علی الزهیری»، «عباس الخفاجی» و «یاسر حیدر عباس»، از جمله اعضای این هیئت اعزامی از آستان مقدس امام حسین (ع)، بودند.

شیخ علی القرعاوی در این دیدار درباره چگونگی گردآوری اسناد تاریخی این اثر گفت: اسناد مورد استفاده در این مجموعه کتاب به دو روش گردآوری شده است؛ نخست از اسناد و نامه‌های رسمی داعش استفاده شد که پس از آزادسازی مناطق تحت اشغال آنها، در عراق باقی مانده بود و همچنین از اطلاعات و اسناد افرادی که شاهد تجاوزها و جنایات داعش بودند، استفاده کردیم؛ افرادی که زندانی آنها بودند یا تحت شکنجه‌های این گروه، قرار گرفته بودند. به‌طور مثال می‌توان به زنان ایزدی، اشاره کرد.

وی همچنین با بیان برخی از مستندات تاریخی درج شده در این مجموعه کتاب، تصریح کرد: ترجمه این اثر به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی، آغاز شده است.

در ادامه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدجلال حسینی رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر جهاد تبیین در موضوعات جهان اسلام و فراتر از آن در موضوعات بشری، اظهار داشت: اگر آستان قدس حسینی، اقدام به گردآوری و حفظ این اسناد تاریخی و انتشار چنین مجموعه کتابی نمی‌کرد، در آینده، مردم از این وقایع مطلع نمی‌شدند و یا این وقایع توسط حامیان داعش، تحریف می‌شد.

رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، افزود: انتشار این مجموعه کتاب، نه تنها یک اقدام علمی بلکه از بزرگترین عبادات، محسوب می‌شود؛ چراکه شما روشنگری در جامعه بشری انجام داده و آن را برای جهانیان، ثبت کردید.

وی گفت: همچنین این اقدام خلاقانه آستان قدس حسینی که در مسیر جهاد تبیین و خدمت به قرآن و اهل بیت (ع) انجام شده، بسیار ستودنی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با تأکید بر اهمیت ترجمه این مجموعه کتاب به زبان‌ انگلیسی برای استفاده در سطح بین‌الملل، خاطرنشان کرد: این اثر در کتابخانه آستان قدس رضوی ضمن حفظ و نگهداری، در دسترس پژوهشگران قرار می‌گیرد. دراین‌میان، این کتابخانه نیز آماده است تا منابع اطلاعاتی خود را در اختیار عتبه مقدس حسینی، قرار دهد.

گفتنی است، در بخش پایانی مراسم اهدای این مجموعه کتاب، هدایای متبرک و فرهنگی نیز توسط رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی به اعضای این هیئت اعزامی از عراق، اهداء شد. همچنین اعضای این هیئت، از موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری حرم رضوی، بازدید کردند.

