به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب جدید دکتر شادی علی از مستبصرین مصری با عنوان «فلسفه تاریخ از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای» منتشر شد و هم‌اکنون به‌صورت رایگان در تمامی فروشگاه‌های اینترنتی در دسترس است.

همچنین نسخه دیجیتال این کتاب از طریق آرشیو اینترنت نیز قابل دسترسی می‌باشد.



نسخه‌های چاپی کتاب نیز در نمایشگاه‌های مؤسسة التاریخ العربی – لبنان و مکتبة الغراوی – نجف موجود است.

نویسنده در این کتاب تلاش کرده است که برداشت‌ها و تأملات شخصی‌اش را درباره اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون تاریخ، تمدن، فلسفه، معرفت و انقلاب به اشتراک بگذارد.

علاقه‌مندان می‌توانند دیدگاه‌های و نقد خود پیرامون کتاب را در صفحه آن در گوگل ریدز به این آدرس، ثبت کنند.

