کتاب «تاریخ و سیره امام رضا(ع)» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «تاریخ و سیره امام رضا علیه‌السلام» به قلم روح‌الله توحیدی‌نیا از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد. این اثر که در گروه تاریخ اسلام و با موضوع سیره و زندگانی ائمه تدوین شده، در ۳۲۰ صفحه به بازار نشر آمده و با قیمت ۲٬۵۶۰٬۰۰۰ ریال در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

به‌رغم تحقیقات گسترده‌ای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه تاریخ و سیره اهل‌بیت(ع) انجام شده، هنوز اثری جامع، متقن و در عین حال مختصر درباره زندگانی امام رضا(ع) کمتر به چشم می‌خورد. نویسنده در این کتاب با نگاهی گونه‌شناسانه و نقادانه به منابع تاریخی، ضمن مرور مهم‌ترین مراحل حیات آن حضرت و تحلیل بستر سیاسی و فرهنگی عصر ایشان، به ابعاد مختلف سیره سیاسی، رهبری فکری و فرهنگی امام رضا(ع) در مدینه و مرو پرداخته است.

بخش‌های دیگری از این پژوهش به سیره اخلاقی و تربیتی امام هشتم(ع) و همچنین به مرجعیت علمی و میراث فکری آن حضرت اختصاص دارد. بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی در حوزه تاریخ و سیره، توجه به مسائل نوپدید پژوهشی و نیز نگاه دقیق و مسئله‌محور نویسنده، این کتاب را به منبعی ارزشمند برای پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی و همچنین عموم علاقه‌مندان تاریخ اهل‌بیت(ع) تبدیل کرده است.

نسخه آزمایشی ۳۰ صفحه نخست کتاب نیز به‌صورت رایگان در پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قابل دسترسی است.

چکیده:

با وجود تحقیقات وسیعی که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، درباره تاریخ و سیره ائمه هدی (ع) صورت گرفته، همچنان نام بردن از اثری متقن، جامع، مسئله‌محور و البته مختصر درباره تاریخ زندگانی امام رضا(ع) دشوار است. نگارنده در اثر پیش‌رو، پس از نگاهی اجمالی، گونه‌شناسانه و نقادانه به پیشینه و منابع تحقیق و مرور مهم ترین مراحل و مقاطع زندگانی حضرت و بسترشناسی سیاسی و فرهنگی زمانه امام هشتم(ع) به ابعاد سیره سیاسی و رهبری فکری و فرهنگی آن حضرت در مدینه و مرو پرداخته است. بخش هایی از این پژوهش نیز به سیره اخلاقی و تربیتی آن حضرت و همچنین مرجعیت و میراث علمی آن امام همام(ع) اختصاص یافته است. نگرش علمی و بهره مندی از آخرین نظریات در هر موضوع به منظور ارائه تصویری هرچه روشن‌تر از وجود مبارک امام رضا در کنار توجه به ظرفیت ها و مسائل موجود پژوهشی در این موضوع، از جمله ویژگی هایی است که فرهیختگان را نیز در کنار عموم علاقه مندان، به مطالعه این کتاب وامی‌دارد.

