وزارت خارجه پاکستان امروز چهارشنبه، ۲۳ مهرماه، اعلام کرد که آتشبس میان اسلامآباد و طالبان افغانستان از ساعت ۵:۳۰ عصر همین روز آغاز شده است. این وزارتخانه تأکید کرده است که آتشبس به درخواست طالبان برقرار شده و هدف از آن، جلوگیری از تشدید درگیریها و فراهمسازی زمینه گفتوگو میان دو طرف است.
در همین حال، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان نیز با تأیید این توافق گفت که آتشبس «به اصرار پاکستان» صورت گرفته و طالبان از نیروهای خود خواسته است تا در این مدت از هرگونه اقدام نظامی خودداری کنند.
وزارت خارجه پاکستان در بیانیهای جداگانه تأکید کرده است که اسلامآباد و طالبان توافق کردهاند تنشهای اخیر را از راه گفتوگو حلوفصل کنند و از هر اقدامی که موجب تشدید وضعیت شود، پرهیز نمایند.
این آتشبس در حالی اعلام شده است که روزهای گذشته ارتش پاکستان با انجام چند حمله هوایی، مناطقی از کابل و قندهار را هدف قرار داد. ارتش پاکستان مدعی شده است که در این عملیات «مرکز رهبری تحریک طالبان پاکستان (TTP)» در کابل را هدف گرفته است؛ ادعایی که هنوز از سوی طالبان تأیید یا رد نشده است.
منابع محلی در کابل گزارش دادهاند که انفجار ناشی از این حمله بهقدری نیرومند بوده که شیشههای بسیاری از خانههای اطراف محل رویداد شکسته است. با این حال، آمار نهایی تلفات این حملات تاکنون اعلام نشده است.
تحلیلگران معتقدند این آتشبس میتواند فرصتی کوتاه برای کاهش تنش میان دو همسایه بحرانزده فراهم کند؛ اما تداوم آن منوط به میزان پایبندی دو طرف به تعهدات اعلامشده خواهد بود.
