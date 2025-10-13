وزیر امور خارجه: ایرانیان خارج از کشور با وجود مشکلات، عشق و دلبستگی به وطن دارند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که با حضور امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه برگزار شد، مهمترین موضوعات و مسائل حوزه ایرانیان خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت. حسین نوش آبادی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح این جلسه اظهار کرد: وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالات نمایندگان، به تشریح اقدامات وزارت امور خارجه در حوزه ایرانیان خارج از کشور پرداخت.

نوش آبادی به نقل از اظهارات وزیر امور خارجه افزود: تقویت مشارکت ایرانیان خارج از کشور در تعیین حق سرنوشت آنان با حضور در انتخابات و امور سیاسی کشور، یکی از اولویت‌های وزارت امور خارجه است. همچنین، با وجود مشکلات و برخی ذهنیت‌های منفی که در میان ایرانیان خارج از کشور وجود دارد و دغدغه‌های آنان نسبت به شرایط داخلی، عشق و دلبستگی به کشور و احساس تعلق به وطن همچنان در دل آنان زنده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر امور خارجه بر لزوم رفع موانع و تسهیل امور کنسولی برای ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد و گزارش داد که تلاش‌هایی برای بازگشت داوطلبانه برخی هموطنان از کشورهای مختلف، از جمله آمریکا، در حال انجام است. در این زمینه، اخیراً بازگشت ۱۲۰ مهاجر ایرانی از آمریکا مورد توجه قرار گرفته که برخی از آنان دارای اقامت قانونی بودند اما به دلیل مسائل مهاجرتی دیپورت شدند.

نوش آبادی همچنین به نقل از وزیر امور خارجه تصریح کرد: وزارت امور خارجه در تلاش است تا با تقویت دیپلماسی، حقوق ایرانیان خارج از کشور را تامین کند و از ظرفیت‌های آنان برای توسعه روابط بین‌المللی بهره ببرد. وی افزود که انسجام ملی و وحدت میان ایرانیان داخل و خارج از کشور، بازوی قدرتمندی برای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است.

در این جلسه، نمایندگان مجلس نیز دغدغه‌های خود را در خصوص حمایت از ایرانیان خارج از کشور مطرح کردند و بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مربوطه تاکید داشتند. وزیر امور خارجه قول داد که گزارش‌های دوره‌ای در این زمینه به مجلس ارائه شود.

این جلسه بخشی از تلاش‌های مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه امور خارجه است و نشان‌دهنده توجه ویژه به مسائل هموطنان خارج از کشور می‌باشد.

