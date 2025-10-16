همایش علمی «ما و غرب» در پایتخت تانزانیا برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دانشکدهٔ پژوهش‌های علمی دانشگاه المصطفی (ص) تانزانیا ـ در دارالسلام پایتخت این کشور ـ امروز پنج شنبه همایشی با عنوان «ما و غرب» برگزار کرد.

این همایش که در مصلی المصطفی(ص) برگزار گردید، دربارهٔ ماهیت تمدن غرب و راهبردهای استعمارگرایانهٔ آن در اندیشهٔ حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مدّ ظلّه) بود.

راهبردهای غرب، روش‌ها و عوامل تسلط آن بر جهان، کشورهای استعماری، تاریخ استعمارگری آن‌ها و مناطق تحت سلطه و کنترلشان و همچنین تمدن غرب و الزامات فهم آن، از موضوعات مطرح شده در این همایش بود.

پیش از این، نشست علمی و پژوهشی «ما و غرب» در ایران برگزار شد تا دیدگاه‌ها و افکار حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای دربارهٔ فرهنگ و تمدن غرب و بنیان‌های استعماری غرب را بررسی کند و همچنین فرهنگ و تمدن اسلامی و اصول اسلامی در هدایت انسان بر اساس دیدگاه‌های امام سید علی خامنه‌ای را تبیین نماید.

