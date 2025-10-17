به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ونستون پیترز وزیر امور خارجه نیوزیلند، اعلام کرد که کشورش تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را دوباره برقرار میکند. او گفت: این تصمیم به دلیل عدم پایبندی ایران به تعهدات مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ اتخاذ شده است.
طبق بیانیه رسمی وزارت خارجه نیوزیلند، این تحریمها از روز شنبه ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) اجرایی میشوند و شامل مسدود کردن داراییهای اشخاص مرتبط با برنامه هستهای ایران، ممنوعیت ورود و خروج آنها و همچنین محدودیت در واردات و صادرات کالاهای مرتبط با فناوری هستهای و تجهیزات نظامی خواهد بود.
وزیر خارجه نیوزیلند از شهروندان کشورش خواست در تعاملات اقتصادی و تجاری با ایران، نهایت احتیاط را به خرج دهند.
او تأکید کرد: بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل، بازتابدهنده نگرانی جامعه بینالمللی از ادامهی اقدامات ایران در نقض تعهدات هستهای و غنیسازی اورانیوم در سطحی فراتر از نیازهای غیرنظامی است.
پیترز همچنین بر حمایت قاطع نیوزیلند از تلاشهای دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش تسلیحات هستهای تأکید کرد و از تهران خواست همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و به میز مذاکرات بازگردد.
او همچنین از راهاندازی یک نظام ثبتنام اجباری برای اتباع نیوزیلند که قصد انجام مبادلات تجاری با ایران را دارند خبر داد. این سیستم از اول فوریه ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد.
واکنش تهران به تحریمها
در مقابل، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تحریمهای اعمالشده از سوی کشورهای اروپایی — فرانسه، بریتانیا و آلمان — و همچنین تصمیم نیوزیلند را محکوم کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت: تکرار ادعاهای بیاساس درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای، فاقد مبنا و ارزش است. او تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نه در گذشته به دنبال سلاح هستهای بوده و نه اکنون چنین برنامهای دارد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما