گروسی بدون اشاره به حملات آمریکا، خواستار «افزایش همکاری ایران با آژانس» شد

وی بدون اشاره به اقدامات خصمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران و در حالی که تهران همواره بر پایبندی خود به همکاری‌های داوطلبانه با آژانس تأکید داشته است، گفت: ایران باید همکاری خود را با بازرسان سازمان ملل متحد «به‌طور جدی بهبود بخشد» تا از افزایش تنش‌ها با غرب جلوگیری کند.

ادعای عدم دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران

گروسی اظهار داشت که اگرچه از زمان جنگ ایران و اسرائیل در ماه ژوئن چندین بازرسی در ایران انجام شده است، اما آژانس به تأسیسات مهمی همچون فردو، نطنز و اصفهان که توسط آمریکا بمباران شده‌اند، دسترسی پیدا نکرده است.

وی مدعی شد که این حملات آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های هسته‌ای وارد کرده و سرنوشت حدود ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده در سطوح بالا همچنان نامشخص است. به گفته او، همین مسئله ضرورت ازسرگیری بازرسی‌ها را افزایش داده است.

مدیرکل آژانس افزود: «ما تاکنون باید بازرسی‌ها را از سر می‌گرفتیم، اما هنوز نیازمند همکاری بیشتر از سوی ایران هستیم.»

بی‌توجهی گروسی به حملات غیرقانونی آمریکا

رافائل گروسی در ادامه مدعی شد: «نمی‌توان گفت که من در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باقی می‌مانم ولی به تعهداتم عمل نکنم.»

او در حالی این سخنان را بیان کرد که هیچ‌گاه حمله غیرقانونی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم نکرده است. وی افزود: «نمی‌توان انتظار داشت آژانس به‌دلیل وقوع جنگ، دسته‌بندی جدیدی برای ایران در نظر بگیرد. در غیر این صورت، باید گزارش دهم که نظارت بر مواد هسته‌ای را از دست داده‌ام.»

بر اساس گزارش فایننشال‌تایمز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ارزیابی وضعیت سایت‌های بمباران‌شده از تصاویر ماهواره‌ای استفاده کرده است.

ادعای تازه درباره پرونده ایران در شورای امنیت

مدیرکل آژانس در ادامه گفت که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل به دلیل کاهش بازرسی‌ها «هنوز ضروری نیست»، اما تأکید کرد که همکاری‌ها باید «به‌طور جدی بهبود یابد».

مقامات جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر اعلام کرده‌اند که آژانس، یک روز پیش از آغاز حملات علیه ایران، قطعنامه‌ای را تصویب کرده بود که تهران را به نقض تعهدات هسته‌ای متهم می‌کرد؛ اقدامی که از نظر مسئولان کشور، بهانه‌ای برای حملات رژیم صهیونیستی فراهم ساخت.

واکنش ایران به اظهارات متناقض آژانس

«اسماعیل بقایی»، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به این اظهارات گفت: «اظهارات متناقض مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کمکی به همکاری ایران و آژانس نخواهد کرد.»

ایران تأکید دارد که به‌عنوان عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، حق مسلم غنی‌سازی اورانیوم را دارد و اگرچه این فعالیت را متوقف نخواهد کرد، اما آماده ادامه گفت‌وگوها برای رفع سوءتفاهم‌ها است.

ادعاهای متناقض درباره ذخایر اورانیوم ایران

رافائل گروسی در بخش دیگری از مصاحبه خود، خسارات واردشده به سه سایت هسته‌ای ایران را «گسترده» توصیف کرد و افزود: «ارزیابی ما این است که بیشتر، اگر نگوییم همه اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد، بلکه مواد با خلوص ۲۰، ۵ و ۲ درصد هنوز در ایران موجود است.»

وی در عین حال اظهار داشت که صرف وجود مواد غنی‌شده در سطح بالا و نزدیک به سطح تسلیحاتی، مایه نگرانی است.

گفتنی است ایران پیش‌تر در توافق اولیه با آژانس در ماه سپتامبر، اجازه انجام برخی بازرسی‌ها را به کارشناسان آژانس داده بود و همچنان بر همکاری سازنده با این نهاد بین‌المللی تأکید دارد.

