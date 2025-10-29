به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی شامگاه چهارشنبه در سخنانی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، با اشاره به وضعیت برنامه هستهای ایران، اعلام کرد که بازرسان آژانس هیچ نشانهای از تسریع در تولید اورانیوم غنیشده توسط جمهوری اسلامی ایران مشاهده نکردهاند.
عدم تسریع در غنیسازی اورانیوم
گروسی در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «با وجود عدم دسترسی به سایتهای هستهای ایران، بازرسان هیچ فعالیتی از طریق ماهواره مشاهده نکردهاند که نشان دهد جمهوری اسلامی تولید اورانیوم غنیشده خود را فراتر از آنچه قبل از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در ماه ژوئن جمعآوری کرده بود، تسریع کرده است.»
ادعای باقیماندن ذخایر ۶۰ درصدی در ایران
مدیرکل آژانس در ادامه مدعی شد که مواد هستهای غنیشده با خلوص ۶۰ درصد همچنان در ایران باقی است و افزود: «این یکی از نکاتی است که ما در حال بحث در مورد آن هستیم زیرا باید به آنجا برگردیم و تأیید کنیم که این مواد آنجا هستند و به هیچ کاربرد دیگری منحرف نمیشوند. این بسیار بسیار مهم است.»
تحرکات مشکوک در اطراف مراکز نگهداری ذخایر
گروسی بدون ارائه مدارک مشخص، ادعا کرد که بازرسان آژانس شاهد تحرکاتی در اطراف محلهای نگهداری ذخایر بودهاند. وی گفت: «بدون دسترسی بیشتر، آژانس بینالمللی انرژی اتمی مجبور شده به تصاویر ماهوارهای بسنده کند که فقط میتوانند اطلاعات محدودی را نشان دهند.»
ادعای توانمندی ایران برای ساخت بمب هستهای
در حالی که جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده که برنامه هستهایاش صرفاً برای اهداف صلحآمیز است و به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست، گروسی مدعی شد: «این ذخایر میتواند به ایران اجازه دهد تا ۱۰ بمب هستهای بسازد اگر تصمیم به تسلیحاتی کردن برنامه خود بگیرد.»
