به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «سعید شحیطاط» در محفل معارفی شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت، با تأکید بر جایگاه ادعیه و زیارات در مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام، بیان کرد که نگاه ما به این متون گاه سطحی و صرفاً احساسی است، در حالی‌که ائمه اطهار علیهم‌السلام از طریق دعاها و زیارت‌نامه‌ها مفاهیم عمیق تربیتی، معرفتی و اجتماعی را به نسل‌های مختلف منتقل کرده‌اند.

وی با اشاره به دعای ندبه از امام صادق علیه‌السلام و دعای کمیل از امیرالمؤمنین علیه‌السلام، این متون را ابزارهایی برای رشد معنوی و تربیت دینی دانست و افزود: «ائمه علیهم‌السلام از طریق ادعیه، انسان را از مرحله طلب بخشش به مرحله بندگی مستمر و قرب الهی سوق می‌دهند.»

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با ذکر نمونه‌هایی از مناجات‌های امام سجاد علیه‌السلام، زیارت‌نامه حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها و دعای کمیل، تأکید کرد: این متون باید با تأمل و توجه خوانده شوند تا مفاهیم عمیق آن‌ها در زندگی فردی و اجتماعی مؤمنان جاری گردد.

وی در ادامه با اشاره به روایت امام صادق علیه‌السلام درباره کسانی که در دنیا اهل ذکر و توسل به امام حسین علیه‌السلام هستند، گفت: «این افراد در قیامت به جای ورود صرف به بهشت، مشتاق مجلس گفت‌وگو درباره امام حسین علیه‌السلام هستند و لذتشان در تماشای جمال آن حضرت است.»

شحیطاط همچنین به مقام حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها پرداخت و با ذکر روایاتی از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، ایشان را الگوی کامل بندگی، حجاب، ولایت‌پذیری و عبادت معرفی کرد و افزود: «زهرای مرضیه سلام‌الله علیها با وجود مقام شفاعت و عظمت، در شب ازدواج نیز نگران قبر و قیامت خود بودند و به نماز و بندگی روی آوردند.»

وی بر ضرورت تقویت بندگی، ولایت‌پذیری و حضور قلب در عبادات تأکید کرد و اظهار داشت: محبوب‌ترین حالت نزد امام، مؤمنی است که با حضور قلب به نماز می‌ایستد و دل خود را نیز به سوی خدا می‌برد.

خطیب محفل معارفی حرم مطهر افزود: محبت اهل‌بیت علیهم‌السلام باید با اطاعت و عمل همراه باشد. صرف حضور در مجالس دعا و زیارت، اگر به تغییر سبک زندگی و تقویت ارتباط با خدا و امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف منجر نشود، ناقص است. باید تلاش کنیم تا اهل‌بیت را نه‌تنها در مناسک، بلکه در مناسبات فکری، اجتماعی و خانوادگی وارد کنیم.

وی با اشاره به اینکه دشمنان اهل‌بیت علیهم السلام از ورود تفکر و سبک زندگی ایشان به جامعه بیش از ساخت حرم‌ها هراس دارند، گفت: «اگر نتوانیم زائر باشیم، می‌توانیم در محل زندگی خود، با ترویج محبت، معرفت و اطاعت از اهل‌بیت، حرم‌هایی معنوی بنا کنیم.»

