به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله عباس کعبی، نایبرئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، بر تکلیف شرعی و قانونی حجاب تأکید کرده و اظهار داشت: «شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبهای در زمینه توقف حکم شرعی و قانونی حجاب ندارد.»
وی در یک گفتوگوی رسانهای با تاکید بر اینکه «حجاب تکلیف قانونی و شرعی است» افزود: بر اساس بند یک اصل سوم قانون اساسی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی وظیفه دولت و مسئولین است.
کعبی حجاب را «سرمایه تمدنی و هویت تاریخی و فرهنگی ملت ایران» و «پرچم عزت، کرامت و هویت» دانست و گفت: «حجاب پوششی برای کرامت انسان، آزادی توأم با مسئولیت و رهایی از نگاههای سطحی و زرق و برق مد جهانی است.»
نایبرئیس جامعه مدرسین زن محجبه را «سفیر عزت و هویت جهان اسلامی» خواند که از تمدن اسلامی-ایرانی پاسداری میکند.
وی تأکید کرد: «نباید به حجاب بهعنوان تکلیف فردی نگاه کنیم، بلکه باید بدانیم پرچمی از ایمان، امید و آینده را روشن میکند.»
وی با انتقاد از «موج ابتذال جهانی» و ترویج بیعفتی، خواستار مدیریت جامع و برنامهریزی هوشمند فرهنگی برای ترویج حجاب شد و گفت: «دولت نمیتواند بگوید حجاب به من ربطی ندارد» و همه دستگاههای دولتی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، انتظامی و قضایی باید در این زمینه اقدام کنند.
کعبی افزود: «هرگونه غفلت، سستی، سهلانگاری، کوتاهی، نداشتن برنامه و طرح جامع یا نداشتن اراده ملی در مقابله با ناهنجاریهای اخلاقی و افسارگسیختگی در مقابل ابتذال فرهنگی، فرار از مسئولیت شرعی و قانونی است.»
آیتالله کعبی در پاسخ به شایعه توقف اجرای قانون عفاف و حجاب توسط شورای عالی امنیت ملی، اظهار داشت: «من مصوبهای نشنیدم که شورای عالی امنیت ملی جلوی حجاب و عفاف را گرفته باشد. اصولاً شورای عالی امنیت ملی نمیتواند جلوی حجاب و عفاف را بگیرد.»
او تأکید کرد که ترویج حجاب نیازمند برنامهریزی جامع و مشارکت ملی است و همه باید در برابر «ابتذال اخلاقی و فرهنگ برهنگی» ایستادگی کنند.
