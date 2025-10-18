  1. صفحه اصلی
پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت سردار سرتیپ پاسدار علیرضا افشار

۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۹
کد خبر: 1739800
رهبر انقلاب در پیامی، درگذشت سردار مجاهد مرحوم علیرضا افشار را به دوستان و خاندان و همکاران ایشان تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
درگذشت سردارِ مجاهد مرحوم آقای علیرضا افشار رحمة‌الله‌علیه را که از پیشکسوتهای انقلاب اسلامی و از مدیران ارشد جهاد سازندگی در سالهای اوّلیه‌ی آن بودند، به خاندان گرامی و دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض میکنم.

پاداش الهی و مغفرت خدای متعال را برای وی مسألت مینمایم. 
سیّدعلی خامنه‌ای     
   ۱۴۰۴/۷/۲۶         

..............
پایان پیام/ ۲۱۸
 

