از وقف تا ماندگاری؛ بازخوانی اندیشه نیکوکار بزرگ در «بر بلندای البرز»

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از کتاب بر بلندای البرز، زندگینامه مرحوم حسینعلی البرز، همزمان با بیستو هشتمین سالگرد درگذشت این نیکوکار برجسته، با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، حیدر ارشدی مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز و جمعی از مسئولان، فرهیختگان و نخبگان کشور برگزار شد.
این اثر به قلم مرضیه نظرلو نگاشته شده و روایتی داستانی از زندگی و اندیشههای واقف بزرگ، حسینعلی البرز، ارائه میدهد.
در ابتدای مراسم، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی با اشاره به سوره قلم اظهار داشت: خداوند در این سوره به انتقال مفاهیم از طریق کتابت اشاره میکند و سخن خود را با آیه "ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ" آغاز مینماید. پیامبر(ص)، وحی را از عالم بالا به انسان منتقل کرد و قرآن، کلامی است که بشر را به منشأ لایزال علم و حقیقت متصل میسازد.
وی افزود: در سوره قلم، قرآن کریم خطاب به پیامبر(ص) فرمود: تو اخلاق والایی داری؛ یعنی هرکه حکیمتر است، متخلقتر است. در واقع، این سوره ناظر به بحث ولایت است و در آیه آخر آن اشارهای به قرآن ناطق یعنی امیرالمؤمنین علی علیهالسلام وجود دارد.
رئیس سازمان اوقاف با تجلیل از مرحوم البرز بیان کرد: وی از جمله واقفانی بود که هرچه داشت در راه مردم، علم و رفع نیازهای بشری وقف کرد. کسانی که با خدا معامله میکنند، ماندگار میشوند و باید زندگی این نیکوکاران بیش از پیش به نسل جدید شناسانده شود.
در ادامه، حیدر ارشدی مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز، ضمن گرامیداشت یاد این واقف نیکنام اظهار کرد: امروز در سالروز نیکمردی گردهم آمدهایم که اندیشه و دارایی خود را وقف علم کرد. مرحوم البرز با نگاهی روشن و متفاوت به ثروت، بنیاد فرهنگی البرز را بنیان گذاشت تا از طریق تشویق دانشآموزان، دانشجویان و نخبگان، به اشاعه فرهنگ علم و دانایی در کشور کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: بنیاد البرز طی شش دهه فعالیت خود از بیش از ۶ هزار نخبه، دانشمند و طلبه برتر تجلیل کرده است، ویژگی برجسته مرحوم البرز اندیشهای فراتر از زمان خود بود. او احساس میکرد وظیفه انسانیاش اقتضا دارد امکانات خود را در مسیر رشد علمی جامعه قرار دهد.
ارشدی با اشاره به اهمیت کتاب تازه منتشرشده یادآور شد: کتاب بر بلندای البرز برای ماندگاری نام او نوشته شده تا نسل امروز و فردا بدانند چگونه اندیشه نیکوکاران میتواند سرنوشت انسانها را دگرگون کند. نام حسینعلی البرز امروز در دل هزاران اندیشمند زنده است.
در بخش دیگری از مراسم، مرضیه نظرلو نویسنده کتاب بر بلندای البرز، با اشاره به جایگاه والای مرحوم البرز ابراز کرد: آقای البرز با سنت حسنه وقف همواره زنده میماند.
وی افزود: کار من نوشتن است و در این کتاب کوشیدهام چهرهای فرهنگی، انسانی و جاودانه از مردی را روایت کنم که سرمایه مادی خود را صرف بنیان فرهنگی کرد تا نام ایران و ایرانی در جهان بدرخشد.
نظرلو سپس بخشی از مقدمه کتاب را برای حاضران قرائت کرد و گفت: زمین در چرخش مدام خود، میزبان جانهای بسیاری است. میلیاردها نفر بر این صفحه خاکی قدم گذاشته و هر یک به فراخور حال و مقام نشانی به جا گذاشته اند. تاریخ بزرگترین شاهد است که تنها نشانهایی ماندگار خواهند شد که پیوندی ناگسستنی با فطرت و طبیعت حقیقی بشر داشته باشد؛ نیکی، گذشت، سخاوت، مهربانی و فروتنی و انفاق تنها گوشه ای از این ماندنی های اصیل است که نامها را در یادها زنده نگاه میدارند.
نظرلو ادامهداد: آنچه ما را به نوشتن این سطور کشاند، بلندنظری مردی است که با پیشبینی عمیق، ثروت خود را در رود جاری وقف نهاد تا سالها پس از او نیز روشنی ببخشد و جانهای بسیاری را زنده کند. حسینعلی البرز مردی بود که از زمانه خود پیشی گرفت و سرمایه مادیاش را صرف بنیادی فرهنگی کرد تا نام ایران و ایرانی در جهان بدرخشد.
در بخش دیگری از مراسم، محسن شاهرضایی مدیرکل دفتر تکریم و الگوسازی بنیاد ملی نخبگان، اظهار کرد: حسینعلی البرز ۹۳ سال عمر کرد اما به بینهایت وصل است. در بنیاد ملی نخبگان تلاش شده زندگینامه مفاخر کشور مکتوب شود و نتیجه آن کتابهایی چون مسیر ملک و اکنون بر بلندای البرز است. در این اثر، زندگی استاد البرز بهصورت روایی و با بهرهگیری از عناصر داستانی به قلم خانم نظرلو تدوین شده است.
