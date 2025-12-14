حجت الاسلام «سید محمود موسوی» دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین «سیدمحمود موسوی» امام جمعه و جماعت پیشین مسجد جامع شهر کراچی به دلیل ابتلا به بیماری آنفولانزا، درگذشت.

این مبلغ بین المللی در دوران حضور در جبهه های جنگ تحمیلی دچار عارضه ریوی شد و سال ها با تنگی نفس دست و پنجه نرم می کرد، اما او با این وجود از فعالیت های تبلیغی دست نکشید.

حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمود موسوی به مدت ۱۰ سال با درخواست مردم شهر کراچی عهده دار مسئولیت امام جمعه و جماعت مسجد جامع این شهر شد. پیش از او، پدرش حجت الاسلام و المسلمین سیدفاضل موسوی با دعوت جامعه المصطفی به مدت پنج سال، امام جماعت و جمعه مسجد جامع شهر کراچی بود و این مسئولیت را تا زمان مرگش بر عهده داشت و پس از او با درخواست مردم این شهر، مسئولیت بر عهده حجت الاسلام و المسلمین سید محمود موسوی قرار گرفت.

