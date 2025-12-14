به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی بهداشت (WHO) در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که موارد عفونت حاد تنفسی (ذاتالریه) در افغانستان طی نوامبر ۲۰۲۵ با ۲۴.۶ درصد افزایش به ۱۴۷ هزار و ۱۳۸ مورد رسیده است. این در حالی است که در اکتبر حدود ۱۱۸ هزار مورد ثبت شده بود.
این سازمان اعلام کرد با وجود رشد موارد ابتلا، نرخ مرگومیر ثابت در ۰.۲ درصد مانده و ۲۴۸ مرگ ناشی از این بیماری در ماه اکتبر گزارش شده است.
گزارشهای پیشین WHO نشان میدهد عفونتهای حاد تنفسی یکی از چالشهای اصلی سیستم بهداشتی افغانستان است و کودکان زیر پنج سال بیشترین قربانیان را تشکیل میدهند.
در مقابل، اسهال حاد آبکی کاهش ۳۸.۲ درصدی داشته و به ۹ هزار و ۵۴۸ مورد با چهار مرگ رسیده است؛ این بیماری از ماه اوت روند نزولی را طی کرده که احتمالاً به بهبود دسترسی خانوادههای افغان به آب سالم مربوط میشود.
در این گزارش همچنین آمده است که موارد مشکوک به تب دنگی ۲۱.۹ درصد افزایش یافته و به دو هزار و ۳۵۷ مورد رسیده، اما هیچ مرگی در سال ۲۰۲۵ ثبت نشده که نشانه مدیریت مؤثر موارد است؛ دنگی عمدتاً در استانهای شرقی افغانستان مانند ننگرهار شیوع دارد.
این سازمان بینالمللی در ادامه با اشاره به کاهش ۶۸.۵ درصدی مالاریا، تعداد مبتلایان را چهار هزار و ۸۰۴ مورد دانسته که در مقایسه با ۱۵ هزار مورد در ماه قبل کاهش چشمگیری داشته است؛ همچنین از ابتدای سال هیچ مرگی مرتبط با مالاریا در این کشورگزارش نشده است.
در ادامه گزارش به بیماری سرخک با ۳ هزار و ۷۲۱ مورد جدید و پنج مرگ اشاره شده که این عدد افزایش ۵.۱ درصدی نسبت به ماه سپتامبر را نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، در ماه اکتوبر تب خونریزیدهنده کریمه-کنگو (CCHF) کاهش ۶۰.۸ درصدی داشته و به ۴۷ مورد با چهار مرگ رسیده؛ از همین روی WHO بر نظارت قوی برای تشخیص زودهنگام تأکید کرده، زیرا نرخ مرگومیر این بیماری را بالا دانسته است.
این بیماریهای قابل پیشگیری در شرایطی جان افغانها را تهدید میکند که سیستم بهداشتی این کشور با بحران شدید روبروست.
کاهش کمکهای خارجی منجر به تعطیلی صدها مرکز بهداشتی شده و اکنون بیشتر مراکز وابسته به نهادهای بینالمللی هستند.
این گزارش هشدار داده است که میلیونها کودک همچنان در معرض خطر بیماریهای عفونی قرار دارند.
..............
پایان پیام/
نظر شما