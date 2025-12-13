  1. صفحه اصلی
افغانستان در نشست منطقه‌ای تهران شرکت نمی‌کند

۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۹
افغانستان در نشست منطقه‌ای تهران شرکت نمی‌کند

حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرد با وجود دریافت دعوت‌نامه، در نشست نمایندگان ویژه کشورهای منطقه برای افغانستان که به میزبانی تهران برگزار می‌شود، شرکت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرد که در نشست نمایندگان ویژه کشورهای منطقه برای کشور افغانستان که قرار است طی هفته جاری در تهران برگزار شود، حضور نخواهد داشت.

ضیا احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور خارجه افغانستان، در بیانیه‌ای گفت که حکومت سرپرست افغانستان از طریق سازمان‌های منطقه‌ای و همچنین میکانیزم‌های دوجانبه، به‌طور مداوم و فعال با کشورهای منطقه در تعامل بوده و پیشرفت‌های عملی قابل توجهی در توسعه تفاهم و همکاری منطقه‌ای به‌دست آورده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که وزارت امور خارجه حکومت سرپرست کشور افغانستان بر تقویت روش‌های موجود منطقه‌ای برای گسترش تفاهم و همکاری میان کشورهای منطقه تأکید دارد.

بر اساس اعلام منابع رسمی، قرار است در نشست تهران نمایندگان ویژه کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه درباره تحولات مرتبط با افغانستان گفت‌وگو کنند.

