به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت بانو معصومه کرباسی، نخستین شهیده ایرانی راه قدس، آیین گرامیداشتی با عنوان «نور ماه» روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن قصر شیرین این موزه برگزار خواهد شد.

در این مراسم، سرکار خانم دکتر فرهمندپور و خانواده محترم شهیده کرباسی حضور خواهند داشت و از مقام والای این بانوی شهیده تجلیل به عمل می‌آید.

گفتنی است هدف از برگزاری این آیین، تبیین نقش زنان ایران اسلامی در عرصه مقاومت، مجاهدت و دفاع از آرمان‌های قدس شریف است.

