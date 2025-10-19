هدف نهایی نزول قرآن، تزکیه و تربیت انسان است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اجتماع مدیران و کارکنان سازمان دارالقرآن الکریم با حضور معنوی آیت‌الله تحریری، استاد اخلاق حوزه‌های علمیه تهران برگزار شد.

آیت‌الله تحریری در سخنان خود، قرآن کریم را هادی بالذات برای جویندگان حقیقت دانست و گفت: قرآن راهنمای کسانی است که می‌خواهند فطرت حق‌طلبی خود را شکوفا کنند.

وی افزود: نزول قرآن در قالب الفاظ برای تعقل و اندیشه انسان است؛ ما بر سر سفره بیکران الهی نشسته‌ایم و باید بکوشیم تا از این مائده آسمانی بیشترین بهره را ببریم.

استاد اخلاق حوزه علمیه، «تزکیه» را هدف اصلی نزول قرآن برشمرد و مراحل بهره‌مندی از کلام وحی را شامل تلاوت، تعلیم و تعلم و در نهایت تزکیه دانست.

آیت‌الله تحریری تأکید کرد: در تمام فعالیت‌های قرآنی، باید این هدف والا محور حرکت باشد. تلاوت صحیح و تجویدی، پله‌های نخستین ارتباط با قرآن‌اند و پس از آن باید به آموزش و فهم معارف الهی پرداخت.

وی با تأکید بر ضرورت ایمان قلبی به حقانیت معارف قرآنی گفت: این باور باید در دل خودمان و به‌ویژه در نسل جوان نهادینه شود.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه خاطرنشان کرد: قرآن تنها برای خواندن نیست، بلکه باید در متن زندگی ما جاری شود و همه تلاوت‌ها و آموزش‌ها مقدمه‌ای برای تحقق این هدف هستند.

آیت‌الله تحریری در آسیب‌شناسی فعالیت‌های قرآنی به مواردی اشاره کرد که در آن، افراد با وجود حفظ قرآن، به موازین اولیه دین و اخلاق پایبند نیستند و همین امر موجب بروز مشکلات فردی و خانوادگی می‌شود.

وی با استناد به سخنی از امیرالمؤمنین علی(ع)، «فهم» (فقه) را برتر از «علم» دانست و توضیح داد: فقه به معنای دانستن این است که علم را در کجا و چگونه به کار گیریم.

آیت‌الله تحریری تصریح کرد: قرآن «ربیع القلوب» (بهار دل‌ها) است و برای شفا یافتن از بیماری‌های فکری، اعتقادی، عملی و اخلاقی نازل شده است.

استاد حوزه علمیه در ادامه با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) که فرمودند: «چه بسا قاری قرآنی که قرآن او را لعنت می‌کند»، به تبیین معنای حق تلاوت از منظر امام صادق(ع) پرداخت و گفت: حق تلاوت تنها به حفظ آیات و تکرار حروف نیست؛ بلکه شامل ترتیل آیات، فهم معانی و عمل به احکام الهی است. باید در آیات تدبر کنیم تا صاحبان خرد متنبه شوند.

