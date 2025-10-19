به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـاز فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، روز یکشنبه ۲۷ مهرماه در نشست مجمع نمایندگان استان، با اشاره به اهمیت مشورت در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی، اظهار داشت: مشورت جمعی همواره راهگشای ملت‌ها بوده و مسیر درست را برای آنان روشن کرده است.

وی با استناد به فرمایش امام حسن مجتبی (ع) گفت: هرگاه گروهی با هم مشورت کنند، بی‌تردید به راه صحیح هدایت خواهند شد و این سنت الهی، تضمین‌کننده رشد و تعالی جوامع است.

امام‌جمعه شیراز در ادامه سخنان خود، به آسیب‌هایی که گاه در جلسات مشورتی مشاهده می‌شود اشاره کرد و افزود: یکی از چالش‌های رایج در نشست‌های مشورتی، تبدیل آن‌ها به تریبون‌های یک‌طرفه است؛ در حالی‌که روح مشورت، گفت‌وگوی متقابل و احترام به دیدگاه‌های مختلف است.

الگویی از مرجعیت شیعه برای گفت‌وگوی جمعی

آیت‌الله دژکام با اشاره به شیوه تدریس میرزا شیرازی، از مراجع برجسته جهان تشیع، خاطرنشان کرد: ایشان کلاس‌های درس خود را به‌صورت مشارکتی برگزار می‌کرد و با درگیر کردن طلاب در مباحث، زمینه رسیدن به پاسخ‌های دقیق و عمیق را فراهم می‌ساخت. این روش، نمونه‌ای روشن از مشورت واقعی و تعامل فکری است.

وی در پایان تأکید کرد: امروز نیز باید از برگزاری صرف جلسات عبور کنیم و به سمت هم‌اندیشی‌های مؤثر حرکت کنیم تا بتوانیم برای مسائل شهری، استانی و ملی، راه‌حل‌های عملی و مطلوب ارائه دهیم.

..............................

پایان پیام/