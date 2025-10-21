وقف محدود به مال و اموال نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، در مراسمی که امروز به مناسبت افتتاح یکی از مراکز حرفه‌آموزی وابسته به یک موقوفه شناخته‌شده در شیراز برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب، رئیس کل دادگستری فارس، از اقدام گروهی از اساتید متخصص در آموزش به کودکان بی‌سرپرست تقدیر کرد و آن را جلوه‌ای عمیق‌تر از وقف مالی دانست.

وی با اشاره به نقش مؤثر این افراد در انتقال دانش و مهارت به نسل آینده، اظهار داشت: وقف تنها محدود به مال و اموال نیست. هر فرد می‌تواند بخشی از علم، وقت و تخصص خود را در مسیر خدمت به جامعه وقف کند و این نوع وقف، در بسیاری موارد، تأثیرگذارتر از وقف مالی است.

رئیس کل دادگستری فارس افزود: وقتی یک مهندس تخصص خود را در اختیار نونهالانی قرار می‌دهد که آینده‌شان در گرو آموزش است، این اقدام نه‌تنها مصداق بارز وقف است، بلکه زمینه‌ساز رشد و استقلال آنان در آینده خواهد بود. چنین فضایی برای همه مردم فراهم است و نیازمند همت و نیت خالصانه است.

حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب که در راستای وظیفه نظارتی دادستانی بر موقوفات در این مراسم حضور یافته بود، افتتاح این مجتمع حرفه‌آموزی را اتفاقی برجسته و کم‌نظیر خواند و گفت: از امروز، کودکان تحت پوشش این موقوفه با طیف متنوعی از مشاغل، از فعالیت‌های اجرایی و فکری تا حوزه‌های نوینی چون هوش مصنوعی، آشنا می‌شوند. هر یک متناسب با استعداد و علاقه خود، حرفه‌ای را می‌آموزد که آینده شغلی و رفاه آنان را تضمین خواهد کرد.

