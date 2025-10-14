برگزاری پنجمین دوره توانمندسازی خدام بقاع متبرکه فارس با حضور ۱۵۰۰ نفر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام رحیم صفری، معاون فرهنگی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان فارس، از آغاز پنجمین دوره کارگاههای توانمندسازی منابع انسانی بقاع متبرکه خبر داد و اظهار کرد: این دورهها با هدف ارتقای دانش و مهارت خدام، هیئت امناء و ائمه جماعات برگزار میشود تا ایشان بتوانند با بهرهگیری از علم روز، پاسخگوی و برخوردی شایسته با آنان داشته باشند.
وی با اشاره به گستردگی این برنامه در سطح استان افزود: در این دوره، پنج شهرستان شیراز، فسا، کازرون، لارستان و زریندشت به عنوان میزبان انتخاب شدهاند و بقاع متبرکه مناطق همجوار نیز در این شهرستانها گرد هم میآیند.
حجت الاسلام صفری با تأکید بر اهمیت سواد رسانهای در تعامل با زائران تصریح کرد: در این کارگاهها از اساتید برجسته حوزه رسانه دعوت شده تا خدام با اصول اخلاق رسانهای، نحوه تولید و انتشار خبر، و شیوه صحیح مواجهه با زائران آشنا شوند؛ زائرانی که گاه با دل شکسته و حال معنوی خاصی به حرم پناه میآورند و باید با احترام و درک عمیق همراهی شوند.
معاون فرهنگی ادارهکل اوقاف فارس با اشاره به برگزاری این دوره در شیراز
گفت: امروز میزبان حدود ۴۰۰ نفر هستیم و تا پایان این دوره، بیش از ۱۵۰۰ نفر از خدام، اعضای هیئت امناء و ائمه جماعات بقاع متبرکه استان تحت آموزش قرار خواهند گرفت.
