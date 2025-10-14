  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

برگزاری پنجمین دوره توانمندسازی خدام بقاع متبرکه فارس با حضور ۱۵۰۰ نفر

۲۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۶
کد خبر: 1738523
برگزاری پنجمین دوره توانمندسازی خدام بقاع متبرکه فارس با حضور ۱۵۰۰ نفر

معاون فرهنگی اداره‌کل اوقاف فارس از برگزاری پنجمین دوره توانمندسازی خدام بقاع متبرکه فارس با حضور ۱۵۰۰ نفر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام رحیم صفری، معاون فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان فارس، از آغاز پنجمین دوره کارگاه‌های توانمندسازی منابع انسانی بقاع متبرکه خبر داد و اظهار کرد: این دوره‌ها با هدف ارتقای دانش و مهارت خدام، هیئت امناء و ائمه جماعات برگزار می‌شود تا ایشان بتوانند با بهره‌گیری از علم روز، پاسخگوی و برخوردی شایسته با آنان داشته باشند.

وی با اشاره به گستردگی این برنامه در سطح استان افزود: در این دوره، پنج شهرستان شیراز، فسا، کازرون، لارستان و زرین‌دشت به عنوان میزبان انتخاب شده‌اند و بقاع متبرکه مناطق هم‌جوار نیز در این شهرستان‌ها گرد هم می‌آیند.

حجت الاسلام صفری با تأکید بر اهمیت سواد رسانه‌ای در تعامل با زائران تصریح کرد: در این کارگاه‌ها از اساتید برجسته حوزه رسانه دعوت شده تا خدام با اصول اخلاق رسانه‌ای، نحوه تولید و انتشار خبر، و شیوه صحیح مواجهه با زائران آشنا شوند؛ زائرانی که گاه با دل شکسته و حال معنوی خاصی به حرم پناه می‌آورند و باید با احترام و درک عمیق همراهی شوند.

معاون فرهنگی اداره‌کل اوقاف فارس با اشاره به برگزاری این دوره در شیراز

گفت: امروز میزبان حدود ۴۰۰ نفر هستیم و تا پایان این دوره، بیش از ۱۵۰۰ نفر از خدام، اعضای هیئت امناء و ائمه جماعات بقاع متبرکه استان تحت آموزش قرار خواهند گرفت.

..............................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha