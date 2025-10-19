  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم، پیشگام در تولید برق خورشیدی

۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۸
کد خبر: 1740305
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم، پیشگام در تولید برق خورشیدی

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) با بهره‌برداری از فاز نخست نیروگاه خورشیدی خود در قم، گام مهمی در مسیر تأمین برق خودمصرفی و تحقق مصوبات دولت در زمینه کاهش مصرف انرژی برداشت. این پروژه در دو فاز اجرا می‌شود و ظرفیت نهایی آن به ۱۲۵ کیلووات خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) در مراسمی که روز یکشنبه ۲۷ مهرماه برگزار شد، از بهره‌برداری فاز نخست پروژه احداث و راه‌اندازی نیروگاه برق خورشیدی خود در شهر قم خبر داد. این نیروگاه با ظرفیت ۵۰ کیلووات به شبکه برق شهری متصل شده و بخشی از نیاز انرژی این مرکز را تأمین می‌کند.

پیشگامی مرکز نور در اجرای مصوبات دولت

در این مراسم، مدیر اداره خدمات و پشتیبانی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با اشاره به اهداف این پروژه اظهار داشت: این مرکز که پیش‌تر در تولید نرم‌افزارهای علوم اسلامی پیشگام بوده، اکنون در حوزه تأمین انرژی پاک نیز در میان مراکز فرهنگی و حوزوی پیشگام شده است. این اقدام در راستای اجرای مصوبات هیئت وزیران برای کاهش مصرف برق و تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز مراکز اجرایی صورت گرفته است.

جزئیات فاز نخست پروژه خورشیدی

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی فاز اول از اوایل خردادماه افزود: با تلاش شبانه‌روزی همکاران، این فاز در اوایل مهرماه به بهره‌برداری رسید و توانست نیمی از سهمیه تکلیفی تعیین‌شده برای مرکز را پوشش دهد. ظرفیت این فاز ۵۰ کیلووات است و به شبکه برق شهری متصل شده است.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم پیشگام در تولید برق خورشیدی

آغاز فاز دوم با هدف عبور از ظرفیت تکلیفی

مدیر اداره خدمات و پشتیبانی مرکز نور در ادامه از آغاز فاز دوم پروژه در روزهای آینده خبر داد و گفت: در این مرحله، ۷۵ کیلووات دیگر برق تولید خواهد شد که مجموع ظرفیت نیروگاه را به ۱۲۵ کیلووات خواهد رساند. این میزان، فراتر از سهمیه مکلفی تعیین‌شده برای این مرکز است و نشان‌دهنده عزم جدی مرکز نور در تحقق اهداف انرژی پاک است.

مرکز نور؛ نهادی پیشگام در فناوری‌های نوین

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) در سال ۱۳۶۸ به دستور مقام معظم رهبری تأسیس شد و مأموریت آن به‌کارگیری فناوری‌های نوین در خدمت علوم اسلامی و انسانی بوده است. این مرکز اکنون در عرصه راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی و تأمین برق خودمصرفی نیز به عنوان نهادی حوزوی پیشگام شناخته می‌شود.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم پیشگام در تولید برق خورشیدی

تقدیر از حرکت پیشگامانه مرکز نور

در این مراسم، مدیر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان قم نیز حضور داشت و ضمن تبریک به مدیران و دست‌اندرکاران مرکز نور، این اقدام را بخشی از یک راهبرد کلان و موفق در سطح استان قم برای گذار به انرژی‌های پاک دانست.

........
پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha