به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ایران در ادامه توسعه همکاریهای منطقهای در حوزه انرژی، در حال نهاییسازی مطالعات مربوط به اتصال شبکه برق با قطر از طریق کابل زیردریایی است؛ طرحی که در صورت اجرا، زمینه تبادل برق و تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور را فراهم خواهد کرد.
پایان فاز مطالعاتی پروژه اتصال برق ایران و قطر
مطالعات فنی و اقتصادی این پروژه که از اسفندماه سال ۱۴۰۱ آغاز شده، هماکنون در مراحل پایانی قرار دارد. طول تقریبی کابل زیردریایی حدود ۲۰۰ کیلومتر برآورد شده و هدف از اجرای آن، ایجاد بستر پایدار برای تبادل برق در دورههای پیک مصرف و فراهمسازی امکان ترانزیت برق به کشورهای ثالث عنوان شده است.
طرح در دهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و قطر مطرح شد
موضوع اتصال شبکه برق ایران و قطر نخستینبار در آیین اختتامیه دهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری دو کشور در آذرماه سال گذشته مطرح شد. در این نشست که با حضور مقامهای دو کشور برگزار شد، بر گسترش روابط اقتصادی، تجاری و انرژی میان تهران و دوحه تأکید شد.
وزیر نیرو در همان زمان بر ضرورت ورود روابط اقتصادی دو کشور به مرحلهای راهبردیتر تأکید کرده و اعلام کرده بود که ایران آمادگی استقبال از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی قطری را در زمینههای مختلف دارد.
افزایش مبادلات اقتصادی در حوزه انرژی و خدمات مهندسی
در چارچوب این همکاریها، دو کشور توسعه مبادلات اقتصادی در حوزههای خدمات فنی، مهندسی و صادرات کالا و تجهیزات را در دستور کار قرار دادهاند. برآوردها نشان میدهد ارزش مبادلات فعلی ایران و قطر در این حوزهها حدود ۲۰۰ میلیون دلار است و برنامهریزی شده این رقم در آینده نزدیک به یک میلیارد دلار در سال افزایش یابد.
تجربه ایران در اجرای پروژههای بزرگ انرژی
ایران طی سالهای اخیر در طراحی و اجرای پروژههای بزرگ انرژی، از سدسازی و نیروگاههای برقآبی گرفته تا توسعه شبکههای انتقال و صادرات برق به کشورهای منطقه، تجربههای متعددی کسب کرده است. اکنون با نهایی شدن مطالعات پروژه اتصال الکتریکی ایران و قطر، انتظار میرود گام تازهای برای ایجاد شبکه برق منطقهای و افزایش نقش ایران در بازار انرژی خلیج فارس برداشته شود.
آمار صادرات خدمات فنی و تجهیزات برق ایران
بر اساس آمارهای رسمی، صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در حوزه آب و برق در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ میلیون دلار و صادرات کالا و تجهیزات بیش از ۳۷۵ میلیون دلار بوده است. مقامهای وزارت نیرو میگویند توسعه همکاری با کشورهای آسیایی و آفریقایی و اجرای طرحهای مشترک از جمله اهداف اصلی در مسیر افزایش صادرات و بهرهگیری از ظرفیتهای فنی داخلی است.
نقش راهبردی پروژه کابل زیردریایی در امنیت انرژی منطقه
به اعتقاد کارشناسان، اجرای پروژه کابل زیردریایی ایران و قطر نهتنها نقطه عطفی در همکاریهای دوجانبه خواهد بود، بلکه میتواند مسیر جدیدی برای تبادل انرژی در خلیج فارس و تقویت امنیت انرژی منطقه فراهم کند.
........
پایان پیام/
نظر شما