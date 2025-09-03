به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عراق در اقدامی تازه برای جبران کمبود برق در شبکه ملی خود، تصمیم گرفته است که از کشتیهای تولید برق ترکیه بهرهبرداری کند تا پاسخگوی تقاضای روزافزون انرژی در عراق باشد. این اقدام در کنار پروژههای بزرگ در حال اجرا، بخشی از راهبرد وزارت برق عراق برای افزایش ظرفیت تولید است.
وزارت برق عراق اعلام کرده است که دو کشتی تولید برق ترکیه که اخیراً وارد بنادر خور الزبیر و امقصر در جنوب کشور شدهاند، به خطوط انتقال برق عراق متصل خواهند شد تا نیازهای فوری این کشور را تأمین کنند. انتظار میرود این کشتیهای تولید برق بتوانند تا ۱۵۰۰ مگاوات برق جدید به شبکه ملی عراق اضافه کنند.
جزئیات قرارداد و ظرفیت تولید
«احمد موسی العبادی» سخنگوی وزارت برق عراق، اعلام کرد که این دو کشتی تولید برق که پیشتر در بندر بصره پذیرش شدهاند، در مجموع ۲۵۰ مگاوات برق به شبکه ملی عراق تزریق خواهند کرد. این اقدام بخشی از راهحلهای فوری برای جبران کاهشهای مکرر در تأمین گاز وارداتی است.
وی افزد: وزارت برق عراق با شرکت ترکیهای «بیکیبیاس» وابسته به «کار پاور شیپ» قرارداد بسته است تا در مدت ۷۱ روز در زمان اوج مصرف، ۵۹۱ مگاوات برق تأمین کند. تاکنون دو کشتی تولید برق با ظرفیت ۱۲۵ مگاوات وارد شدهاند و کشتیهای تولید برق دیگری نیز در راه هستند. در حال حاضر، تأمین سوخت داخلی برای راهاندازی این کشتیهای تولید برق در دست اقدام است و اتصال آنها به خطوط انتقال برق عراق در حال انجام است. این ظرفیت جدید نهتنها به استان بصره بلکه به کل شبکه ملی برق عراق کمک خواهد کرد. همچنین امکان تمدید قرارداد یا افزایش ظرفیت تا ۱۵۰۰ مگاوات در صورت موافقت هیئت دولت وجود دارد.
وضعیت تولید برق در عراق
عراق در حال حاضر حدود ۲۷ هزار مگاوات برق تولید میکند، اما این رقم در برخی مواقع به ۱۷ هزار مگاوات کاهش مییابد. در حالی که نیاز واقعی کشور برای تأمین برق پایدار در طول شبانهروز حدود ۴۰ هزار مگاوات برآورد میشود.
برنامههای بلندمدت و انرژیهای نو
وزارت برق عراق برنامههای بلندمدتی برای افزایش ظرفیت تولید دارد که شامل احداث نیروگاههای حرارتی، بخاری و گازی است. قراردادهایی در این راستا با شرکتهای بینالمللی مانند جنرال الکتریک، زیمنس، شانگهای، توتال و بورچاینا امضا شده است.
بر اساس این برنامهها، قرار است ۲۴ هزار مگاوات با جنرال الکتریک، ۱۴ هزار مگاوات با زیمنس، و ۱۰ هزار مگاوات با شانگهای به ظرفیت تولید برق کشور عراق افزوده شود. همچنین پروژههای سیکل ترکیبی در دست اجرا هستند که ۴ هزار مگاوات دیگر به نیروگاههای گازی اضافه خواهند کرد.
در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نیز پروژههای خورشیدی در استانهای مختلف عراق از جمله ۱۰۰۰ مگاوات در بصره، ۷۵۰ مگاوات در صحرای سماوه، ۸۰۰ مگاوات در ناصریه در حال اجرا است. همچنین مذاکراتی با شرکتهای «مصدر» امارات و «اکوا پاور» عربستان برای اجرای پروژههایی در چهار استان و صحرای نجف در جریان است.
چالشهای تأمین سوخت و راهحلهای موقت
عراق با کمبود سوخت برای نیروگاههای تولید برق خود بهویژه بهدلیل اختلال در واردات گاز از ایران که در فصل تابستان با افزایش مصرف تشدید میشود، مواجه است.
دکتر «بلال خلیفه» کارشناس انرژی استفاده از کشتیهای تولید برق ترکیهای برای جبران کسری تولید برق در عراق را راهحلی موقت و غیر استراتژیک دانست و تأکید کرد که این کشتیهای تولید برق با سوخت گرانقیمت مانند گازوئیل کار میکنند و نمیتوانند بحران را بهطور پایدار حل کنند.
وی افزود که عراق پیشتر نیز پس از سال ۲۰۰۳ از کشتیهای تولید برق ترکیهای استفاده کرده بود و اگرچه این کشتیها میتوانند در ساعات اوج مصرف تابستانی بخشی از کمبود بیش از ۱۰ هزار مگاوات را جبران کنند، اما راهحل نهایی نیستند.
خلیفه همچنین به پروژههای سرمایهگذاری برای تولید برق در شهرهای فاو، نجف، کرکوک، ابو غریب و نیروگاه حرارتی یوسفیه اشاره کرد، اما هشدار داد که اجرای این پروژهها حداقل سه سال زمان میبرد و بحران فعلی را در کوتاهمدت حل نمیکند.
وی راهحل استراتژیک را در ایجاد مازاد تولید برق دانست و به رشد سالانه تقاضا به میزان ۱۰۰۰ مگاوات در کشور عراق اشاره کرد. او همچنین بر ضرورت اصلاح نظام توزیع و وصول درآمدهای برق در این کشور تأکید کرد، چرا که تنها ۱۰ درصد از بودجه سالانه وزارت برق عراق —که بیش از ۱۰ میلیارد دلار است—از طریق قبضها تأمین میشود و این موضوع فشار سنگینی بر بودجه این کشور وارد میکند.
