بازدید وزیر فرهنگ تایلند از موزه میراث فرهنگی-اسلامی و مرکز یادگیری قرآن این کشور + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زبیده تایسرت، وزیر فرهنگ تایلند، روز جمعه ۱۸ اکتبر از موزه میراث فرهنگی اسلامی و مرکز آموزش قرآن در استان ناراتیوات این کشور بازدید کرد.

موزه میراث فرهنگی اسلامی استان ناراتیوات با هدف حفظ مجموعه‌ای نادر از حدود ۷۰ نسخه خطی قدیمی قرآن، که قدمتی بین ۱۰۰ تا ۸۶۰ سال دارند و از کشورهای تایلند، مالزی، اندونزی، ترکیه و یمن گردآوری شده‌اند، تأسیس شده و قرار است اوایل ۲۰۲۶ به‌طور رسمی افتتاح شود. این پروژه که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ اجرا شد، با حمایت مرکز اداری استان‌های مرزی جنوب تایلند و اداره هنرهای زیبا و بودجه‌ای بیش از ۱۸۲ میلیون بات (واحد رسمی پول تایلند) ساخته شده است.

حضور وزیر فرهنگ تایلند که پیش از افتتاح رسمی موزه انجام شد، شامل بازدید از محل، بررسی آماده‌سازی‌ها برای مراسم افتتاح و نشست با مقامات محلی و نمایندگان سازمان‌های مرتبط بود. در این بازدید، معاون وزیر کشاورزی و تعاون، معاونان فرمانداران ناراتیوات، نمایندگان مجلس و اعضای دفتر فرهنگ استانی نیز حضور داشتند.

وزیر فرهنگ در جریان بازدید، از سالن‌های نمایشگاهی دیدن کرد و با ساکنان و گروه‌های زنان محلی نیز دیدار داشت. وی همچنین در جلسات آموزش قرآن شرکت کرده و در مراسم ادای احترام به پیامبر اسلام (ص)حضور یافت.

خبرگزاری محلی تایلند در این باره نوشت موزه و مرکز آموزش قرآن، علاوه بر نمایش میراث غنی فرهنگی اسلامی، بستری برای آموزش دینی و گفت‌وگوی فرهنگی فراهم می‌کنند و انتظار می‌رود به مقصدی فرهنگی و آموزشی در استان ناراتیوات تبدیل شوند.

گفتنی است زبیده تایسد (متولد ۱۱ اکتبر ۱۹۸۴) که خود نیز مسلمان هم هست به‌تازگی به‌عنوان وزیر فرهنگ تایلند در کابینه جدید منصوب شده است.

