جنگ ۱۲روزه نخستین جنگ هوش مصنوعی بود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌‎الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نشست هم افزایی کنشگران بین‌المللی حوزه زن و خانواده ابراز داشت: تببین جایگاه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در عرصه دیپلماسی فرهنگی با نگاه به فعالیت های مرتبط با زنان و خانواده، امری ضروری است. از این رو در تلاش هستیم تا ظرفیت های فرهنگی را نسبت به این موضوع منسجم کنیم.

وی با اشاره به بهره مندی از هوش مصنوعی در جنگ ۱۲روزه، ابراز کرد: کارشناسان، این جنگ را نخستین جنگ هوش مصنوعی می‌دانند، چرا که اساس آن، بر دستاوردهای سامانه‌های داده کاوی شکل گرفته است. این موضوع نشان از اهمیت بی بدیل داده، اطلاعات و تولید محتوا در جهان امروز دارد.

ایمانی‌پور با اشاره به شرایط جنگ نرم و تبلیغات سوء دشمنان نسبت به شرایط ایران، ابراز کرد: متاسفانه با هجمه‌ای بی سابقه در عرصه محتواسازی مواجه هستیم که از سوی دشمنان حمایت می‌شود. بعد از جنگ غزه ظرفیت های خوبی برای پذیرش حقیقت و حقانیت ما ایجاد شده است اما هنوز تولید محتوای مناسب در این زمینه صورت نگرفته است. این تولید هم باید جذاب باشد و هم در آن، ذائقه شناسی مخاطب صورت بگیرد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه مدت‌هاست از دیپلماسی کلاسیک عبور کرده ایم و وارد به عرصه دیپلماسی نوین شده ایم، افزود: اکنون در عصر هوش مصنوعی قرار گرفته ایم و باید متوجه باشیم که نوع میدان رویارویی تغییر کرده است. در حوزه زنان و خانواده نیز باید با دیپلماسی نوین آشنا باشیم و با ابزار آن، در این حوزه به کنشگری بپردازیم.

وی ادامه داد: در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ما دائما از ضرورت تغییر و تحول صحبت می‌کنیم و حوزه زنان و خانواده نیز این مسیر را دنبال می‌کنیم. اما برای این کار به نیروی متخصص و افراد کنشگر جدی نیاز داریم. بنابراین همه سازمان‌ها و نهادهایی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، باید در کنار هم قرار بگیرند تا بتوانیم برای فعالیت های مرتبط با زنان و خانواده، داشته هایمان را برای دیگران نمایان کنیم.

ایمانی‌پور همچنین به راه اندازی سامانه برخط دانشنامه ملل در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اشاره کرد که می تواند در حوزه تولید محتوا و ارائه اطلاعات درست برای دغدغه مندان و پژوهشگران عرصه فرهنگی بین‌المللی، راهگشا باشد.

در این نشست، فعالان و کنشگران بین‌المللی حوزه زنان و خانواده نیز به ارائه پیشنهادهای مختلف در این حوزه پرداختند.

در ادامه این نشست، از کتاب «آن ۴ نفر» رونمایی شد. این کتاب نوشته مهدی مقسومی و روایتی از دل اضطراب، استقامت و شکوه حضور در جنگ دوازده روزه است. این کتاب بر پایه یادداشت های واقعی و تجربه های زیسته، تصویری انسانی از حضور فعال نهادهای مدنی ایرانی در نشست های شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه می دهد؛ حضوری که نه صرفا دیپلماتیک بلکه معنوی و اخلاقی است.

همچنین کتاب «ترانه های خاموش» شامل سرگذشت خون بی گناهان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و روایتی انسانی و مستند از این واقعه در این نشست رونمایی شد. این کتاب مجموعه‌ای از بیانیه‌ها و نامه‌های رسمی سازمان‌های مردم نهاد خطاب به نهادهای بین‌المللی است که به زبان انگلیسی منتشر شده است.

نشست هم افزایی کنشگران بین‌المللی حوزه زن و خانواده با هدف بررسی فرصت های همکاری در دیپلماسی زنان و خانواده به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی امروز ۲۹ مهرماه با حضور کنشگران و فعالان حوزه زنان و خانواده در عرصه بین‌الملل در حال برگزاری است.



