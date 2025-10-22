به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر به همراه جمعی از معاونان و مدیران این ستاد، با حضور در فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، ضمن دیدار با علیرضا دبیر، از بخش‌های مختلف این مجموعه و محل تمرین تیم‌های ملی بازدید کرد.

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در بدو ورود، بر سر مزار شهید گمنام حضور یافت و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری زیرساخت‌های فدراسیون کشتی را در شأن ورزش اول ایران و متناسب با ساختار حرفه‌ای فدراسیون توصیف کرد و گفت: طبیعتا ورزشی که تا این حد باعث برافراشته شدن پرچم مقدس کشورمان شده، باید امکاناتی در کلاس جهانی هم داشته باشد تا ورزشکاران ما در نهایت آرامش، بر اهداف بزرگ خود متمرکز شوند و هیچ دغدغه‌ای جز افتخارآفرینی برای ایران نداشته باشند

وی با تمجید از راه اندازی «تلویزیون کشتی ایران» این اقدام را شایسته توصیف کرد و گفت: چنین ظرفیتی باید در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانند با بالاترین کیفیت رقابت‌های مهم را دنبال کنند. وی گفت: در حوزه نمایش فیلم نیز آثاری با مضامین ملی و مشخصا فیلم‌های دفاع مقدس برای ورزشکاران به نمایش درآید تا روحیه وطن‌پرستی و انگیزه افتخارآفرینی در ایشان تقویت شود.

سرپرست ستاد امر به معروف کشور علیرضا دبیر را نمونه یک مدیر انقلابی تراز توصیف کرد و تمجید مقام معظم رهبری از قهرمان سابق و رئیس فعلی فدراسیون کشتی را شاهدی بر عملکرد درخشان وی در این مسند دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری در ادامه گفت: فدراسیون کشتی در کنار تلاش برای قهرمانی در عرصه‌های جهانی، همواره سعی کرده است منش پهلوانی و اخلاق ورزشی را در کنار مهارت‌های ورزشی ترویج دهد. قهرمان بدون اخلاق، قهرمانی ناقص است. علاوه بر این، موفقیت‌های اخیر کشتی‌گیران ما در عرصه‌های جهانی، تبلوری از توانایی و خودباوری ماست که می‌تواند در میان جوانان سرتاسر کشور تسری پیدا کند.

وی افزود: نتیجه قهرمانی یک کشتی‌گیر در میدان جهانی صرفا به دریافت یک مدال طلا محدود نمی‌شود، بلکه بعد فرهنگی آن به مراتب ارزنده‌تر است. فدراسیون کشتی در این امر بسیار موفق بوده است و امیدواریم این روند، با درایت ریاست محترم فدراسیون، برای سال‌ها ادامه‌دار باشد و همه فدراسیون‌ها نیز چنین روندی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

سرپرست ستاد امر به معروف کشور افزود: ورزشکاران ما به‌خوبی درک می‌کنند که مسئولیت‌شان تنها کسب مدال نیست، بلکه حفظ آبروی ایران و انتقال روحیه پهلوانی به جامعه است. اساسا وجه متمایز و اصیل ورزش کشتی به همین روحیه اخلاق‌مدار و مرام پهلوانی بازمی‌گردد که از دیرباز در منش اهالی این رشته ورزشی متجلی بوده است

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری تصریح کرد: فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، با اتکا بر ایمان، غیرت ملی و منش پهلوانی، سهمی ارزشمند در ارتقای فرهنگ اخلاق و جوانمردی در ورزش کشور دارد.

وی خطاب به علیرضا دبیر افزود: سبک مدیریت شما که از تشریفات پرهیز می‌کنید و همواره در میدان حضور دارید، الگویی شایسته از مدیریت است. کشور ما به چنین مدیرانی نیاز دارد که همواره در صحنه حضور داشته باشند و به نحوی عمل‌گرایانه به رفع مشکلات بپردازند. مدیری که در اتاقش می‌نشیند و مدام به فکر تشریفات اداری است، نمی‌تواند درک صحیحی از مسائل مجموعه تحت مدیریت خود داشته باشد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری آکردی، به‌پاس اهتمام فدراسیون کشتی در گسترش ارزش‌های اخلاقی و دینی، تابلویی مزین به تصویر رهبر انقلاب در دیدار با علیرضا دبیر را به وی تقدیم کرد.

................

پایان پیام/ ۲۱۸

