به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صبح امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴، مراسم اختتامیه پنجمین دوره رویداد ملی نوآوری اجتماعی «نوآفرین» با حضور مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیران استانی و جمعی از نخبگان شاهد و ایثارگر در سالن جلسات هتل شاهد قم برگزار شد. در این آیین، از میان بیش از ۷۰ اثر ارسالی، ۱۴ طرح راهیافته به مرحله پایانی داوری و در نهایت ایدههای برتر با محوریت حل چالشهای اجتماعی و بهرهگیری از آموزههای دینی تجلیل شدند.
به گزارش خبرنگار ابنا، در این مراسم که به همت ادارهکل دانشپژوهان شاهد و ایثارگر بنیاد شهید (کشور)، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم و خانه خلاق «اشراق» وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، ابتدا حجتالاسلام و المسلمین حسن هنرمند، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، ضمن خیرمقدم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والا مقام، سخنان خود را آغاز کرد. سپس حجتالاسلام والمسلمین دکتر قطبی، رئیس خانه خلاق اشراق، با بیان گرامیداشت و تشکر از حضور شرکتکنندگان و دستاندرکاران رویداد، به تشریح روند شکلگیری «نوآفرین» پرداخت.
وی اشاره کرد که از ابتدای اردیبهشتماه فراخوان این رویداد در سراسر کشور منتشر شد و پس از استقبال گرم فعالان اجتماعی و داوری اولیه، ۱۳ طرح به مرحله نهایی راه یافتند که ۷ ایده برتر نهایی با هدف حمایت و توانمندسازی جامعه ایثارگری انتخاب شدند.
در ادامه، دکتر نریمانی، مدیر کل محترم دانشپژوهان و نخبگان بنیاد شهید، ضمن تبریک به منتخبین و قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و امنیتی استان، تأکید کرد که این رویداد نقطه عطفی در استفاده از ظرفیت نخبگان شاهد و ایثارگر برای حل آسیبها و چالشهای اجتماعی کشور است و بنیاد شهید آمادگی دارد طرحهای نوآورانه را در مسیر تجاریسازی و توسعه ملی همراهی کند.
هفت نفر از برگزیدگان به صورت حضوری و شش نفر به صورت غیرحضوری دعوت شدند. انشاءالله رقم هدیه به حساب ایشان و لوح افتخار و دیگر یادبودها برایشان ارسال خواهد شد.
معرفی هفت طرح برگزیده حضوری:
۱. توانمندسازی خانواده شاهد و ایثارگر (امین هادی) – پشتیبانی از مشاغل خانگی و استارتاپی خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران.
۲. خدمات درمانی و پرستاری در منزل با درخواست آنلاین (محمدعلی ظهیری) – پلتفرم درخواست اعزام پرستار و مراقب با احراز هویت و پروندهی الکترونیک بیمار.
۳. سامانه توانمندسازی بانوان (محسن باقری) – اپلیکیشن و وبسایت آموزش مهارتهای فردی، هنری و تربیتی با رویکرد اسلامی.
۴. سفرهخانه شهدا (عبدالناصر جلالیان) – برقراری فضای فرهنگی فرهنگی-مذهبی با روایتگری مشارکتی و انتقال معارف اسلامی.
۵. همیاران محله (افسانه امینی کرجآبادی) – شبکه محلی داوطلبانه برای حل مسائل اجتماعی و بهبود رفاه محلی.
۶. اپلیکیشن جامع خدمات درمانی در منزل (محمد پاکسرشت) – توسعه خدمات سلامت و مراقبت از راه دور برای سالمندان و جانبازان.
۷. تربیت فعال رسانهای نوجوان (علی رستمی) – برنامههای آموزشی و کارگاهی برای توانمندسازی نسل جوان در تولید محتوا و سواد رسانهای.
اسامی برگزیدگان غیرحضوری :
آقای ابوالفضل شریفی، «قهرمانان سرزمین من» (اصفهان)
آقای متین لطیفی، «کوچه قهرمان» (قم)
آقای یعقوب ممتاز، «همیار کشاورز» (اردبیل)
آقای یونس ممتاز، «باشگاه نهتنهایی» (اردبیل)
آقای حسین عیسیزاده، «کاروان یادگیری کودکان» (آذربایجان غربی)
سرکار خانم نرگس عباسنژاد، «پلتفرم همکاری محلی» (اردبیل)
پس از معرفی و سخنرانی نمایندگان تعدادی از طرحهای برگزیده، لوح تقدیر و جوایز برگزیدگان از سوی مقامهای استانی و بنیاد شهید به آنان اهدا شد.
در پایان، معاون محترم سیاسی و امنیتی استاندار قم و دیگر مسئولان بر لزوم استمرار چنین رویدادهایی به عنوان پلی میان ایده و عمل تأکید کردند و تأکید نمودند که تحول اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی اقشار ایثارگر مرهون مشارکت فعالانه نخبگان و حمایت مستمر دستگاههاست. جلسه با اقامه نماز ظهر و ظهرانما و پذیرایی ناهار به کار خود پایان داد.
